15 millones de yenes diarios costaría recuperar el secreto del One Piece del fondo del mar que ha sido localizado por la comunidad

La reciente campaña de One Piece, la cual conmemora las 600 millones de copias vendidas del manga, ha movilizado a seguidores de todo el mundo para descifrar la ubicación exacta del cofre que Eiichiro Oda lanzó al océano con el secreto del One Piece y el destino de Monkey D. Luffy en la obra. Adicionalmente, en el video que sirve como promoción del tankōbon 114 del manga de One Piece, la editorial Shueisha confirmó que el Oda puso por escrito el final de One Piece y lo depositó a 651 metros de profundidad bajo la supervisión de la agencia JAMSTEC.

Así va la búsqueda del secreto del One Piece por la comunidad

La comunidad se ha unido para buscar el secreto del One Piece en el mar y sus análisis han permitido trazar una ruta lógica basada en el material visual del video promocional. El buque utilizado para depositar el final y significado del One Piece en el océano ha sido identificado como el Engan Gyosen, una embarcación que opera habitualmente en la región de Kansai. Este detalle, sumado a la breve aparición de un mapa en el video, ha servido a identificar como punto de partida el oeste de Japón.

Las coordenadas específicas señaladas por la comunidad sugieren que el One Piece podría estar las coordenadas 34°42’46.8″N 139°09’07.6″E. Este punto se localiza en la Bahía de Sagami, una zona de mar abierto sin tierra visible en el horizonte, coincidiendo con las tomas de los drones que capturaron el descenso del cofre con el final del manga de One Piece. Además, se ha trazado un paralelismo entre la isla volcánica de Oshima, situada en dicha bahía, y la fortaleza de Onigashima.Esto refuerza otras teorías de la comunidad que afirman que la ubicación posee una carga simbólica deliberada que nos puede dar pistas sobre uno de los secretos mejor guardados del manga y el anime.

¿Cuánto vale y cómo se podría recuperar el One Piece del fondo del mar?

Aunque la comunidad podría haber localizado el secreto del One Piece en las profundidades del mar, su extracción física representa un desafío logístico y sobre todo económico. Un equipo especializado estimó que para recuperar el cofre se requeriría el uso del sumergible Shinkai 6500 de JAMSTEC.

Según las tarifas oficiales, una operación de este tipo tiene un costo aproximado de 15,000,000 de yenes diarios. Este presupuesto incluye:

El uso del buque de investigación y el sumergible.

Un equipo de cinco especialistas.

Gastos operativos de combustible, seguros e impuestos.

Finalmente, la frase «Hacia el mar sin banderas» incluida en el anuncio oficial ha sido interpretada como una referencia a aguas internacionales o zonas neutrales, simbolizando la libertad que define a la obra. Por ahora, el cofre permanece bajo 66 bares de presión, aguardando la conclusión oficial de la serie o la llegada de la comunidad.

Vía: @OPHunterTV, @unonumero_56