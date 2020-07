A finales de 2020 Funimation llegará a Latinoamérica

Funimation anunció, durante la FunimationCon 2020, que para finales de 2020 su servicio de ‘anime’ bajo demanda llegaría a otros países del continente americano como México y Brasil. Adicionalmente, la compañía tiene entre sus planes ofrecer un selecto grupo de ‘anime’ doblados y subtitulados en español y portugués.

¿Actualmente, en donde está disponible este servicio?

Actualmente, este servicio de ‘anime’ bajo demanda está disponible en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda. No obstante, en Australia el servicio FunimationNow cerró en enero y traslado todas sus licencias a AnimeLab. Esta aplicación está disponible en Android, iOS, Windows, PlayStation 4 y Xbox One.

¿Qué series son exclusivas de Funimation?

Esta compañía cuenta en Estados Unidos y la gran mayoría de países donde opera con la totalidad de las licencias de series basadas en obras publicadas en la Weekly Shonen Jump. Así que de llegar a nuestro territorio series como Naruto, One Piece, My hero Academia, Dr. Stone y todo el contenido de Dragon Ball tendrían que pasar de Crunchyroll a a Funimation. Cabe aclarar, que ellos no solo poseen las licencias de los anime de Shonen Jump o Toei Animation. Así que también aprovecharon la FunimationCon 2020 para anunciar la llegada de más ‘anime’ a su plataforma.

Estos son los ‘anime’ que debutarán en Funimation a finales del 2020 y durante el 2021

By the Grace of the Gods: finales de 2020

Akudama Drive: Octubre de 2020

Adachi and Shimamura: finales de 2020

Higurashi: When They Cry – finales de 2020

Maesetsu! Opening Act: finales de 2020

Our Last Crusade or the Rise of a New World: finales de 2020

Ikebukuro West Gate Park: finales de 2020

Dropout Idol Fruit Tart: finales de 2020

MARS RED: 2021

Ahora solo nos resta esperar a que un nuevo servicio llegue para que inevitablemente tengamos que elegir en donde ver nuestras series favoritas.

Vía: Anime News Network