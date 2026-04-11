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Ai o Torimodose!! es el ending del remake de Hokuto no Ken -El Puño de la Estrella del Norte-

El clásico tema del anime original también acompaña al remake que llega para celebrar los 40 años de Hokuto no Ken -El Puño de la Estrella del Norte-.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 4 min

El remake de Hokuto no Ken -El Puño de la Estrella del Norte-, el cual llega para conmemorar el 40.º aniversario de la obra original de Tetsuo Hara ha estrenado hoy su primer episodio. Esta nueva adaptación visualmente renovada muestra el universo del clásico postapocalíptico con tecnologías de animación modernas y sin censura. Los dos primeros episodios ya se encuentran disponibles en nuestra región a través de Amazon Prime Video.

¿Ai o Torimodose!!, el clásico opening de Hokuto no Ken -El Puño de la Estrella del Norte- está presente en el remake?

Con el estreno de los primeros dos episodios hemos confirmado que el cantante Toshl es el encargado de interpretar el tema de cierre (ending) del remake de Hokuto no Ken. La canción que acompañará el final de cada episodio es un remix de «Ai o Torimodose!!«, el emblemático tema de apertura de la serie original de la década del 80 compuesto por Crystal King.

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Por otro lado, el tema de apertura (opening) del remake de Hokuto no Ken está a cargo de la banda [Alexandros] con la canción titulada «Hallelujah».

¿Quiénes están a cargo del remake de Hokuto no Ken?

La dirección del proyecto recae en Hiroshi Maeda bajo el estudio TMS Entertainment, contando con la asistencia de Kazuma Ogasawara y guiones de Kazuhiko Inukai. La música está compuesta por Yūki Hayashi, mientras que Naoki Hisatsune lidera el diseño de personajes. En cuanto a las interpretaciones de voz, el reparto principal incluye a:

  • Kenshiro: Shunsuke Takeuchi
  • Raoh: Taiten Kusunoki
  • Toki: Tsuguo Mogami
  • Shin: Kōji Yusa
  • Yuria: Saori Hayami
  • Rei: Yūichi Nakamura

¿Cuál es la historia de Hokuto no Ken -El Puño de la Estrella del Norte-

La historia de Hokuto no Ken -El Puño de la Estrella del Norte- inicia en el año 19XX, tras ser traicionado y dado por muerto, el valiente guerrero Kenshiro deambula por un páramo postapocalíptico en busca de su rival, Shin, quien ha secuestrado a su amada prometida, Yuria. Durante su viaje, Kenshirou hace uso de su letal estilo de lucha, el Hokuto Shinken, para defender a los indefensos de los saqueadores sedientos de sangre. No tarda mucho en que sus hazañas empiecen a atraer la atención de enemigos más poderosos, como señores de la guerra y artistas marciales rivales, y Kenshirou se ve envuelto en algo mucho más grande de lo que esperaba.

Ante unas circunstancias cada vez más adversas, el sucesor del Hokuto Shinken se ve obligado a poner a prueba sus habilidades en un intento por recuperar lo que más le importa. Y a medida que surgen estos nuevos retos y se intensifica la lucha contra la injusticia —en concreto, su conflicto con Shin y el resto de la escuela de artes marciales Nanto Seiken—, Kenshirou se va transformando poco a poco en el salvador de un mundo irradiado y violento.

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