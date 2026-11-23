La adaptación al anime del manga Akane Banashi, escrito por Yūki Suenaga e ilustrador por Takamasa Moue, continuará oficialmente su historia en la pantalla chica. Tras haber finalizado su primera temporada en junio con la conclusión del Arco de la Copa Karaku, la historia de la segunda temporada de Akane Banashi retomará el camino de Akane Osaki después de graduarse de la preparatoria. Ahora bajo el nombre de Akane Arakawa, la protagonista se une formalmente a la escuela de Shiguma para dar sus primeros pasos como Rakugoka en el tradicional teatro Yasaka-tei, rodeada de maestros Shin’uchi. Además, esta nueva etapa sumará al elenco de voces a Taku Yashiro como Asagao Konjakutei y a Yōji Ueda en el papel de Hassho Tsubakiya.

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¿Cuándo sale o es la fecha de estreno del primer episodio de la segunda temporada de Akane Banashi?

El equipo de producción del anime de Akane Banashi anunció de manera oficial el lanzamiento de su segunda temporada, la cual adaptará el arco argumental conocido como Zenza.

Si se preguntan cuándo sale, el primer episodio de la segunda temporada de Akane Banashi, les contamos que este se estrenará el próximo miércoles 9 de enero en Japón. Para quienes siguen la serie por plataformas digitales, el estreno en streaming se podrá ver a través de los servicios ABEMA y Netflix. Cabe destacar que la primera temporada cuenta con un canal oficial de YouTube llamado «Akane-banashi Global«, donde los episodios completos se transmiten de forma gratuita para Norteamérica y Latinoamérica tras su emisión en la televisión japonesa. Sin embargo, por el momento desconocemos si la segunda temporada de Akane Banashi seguirá este mismo modelo de distribución.

¿Cuál es la historia del manga Akane Banashi?

La historia de Akane Banashi sigue a Akane Ousaki. Ella siempre había estado cautivada por las hipnotizantes actuaciones de rakugo de su padre, Tooru. De niña, solía escabullirse tras las puertas correderas, pasando incontables horas observando e imitando su arte. Tooru, un dedicado artista de rakugo, estaba a punto de alcanzar el rango más alto, shinuchi. Sin embargo, su examen de ascenso terminó en un fracaso, lo que llevó a su expulsión de la escuela de rakugo. Este devastador revés lo obligó a abandonar su pasión y conformarse con un trabajo monótono, dejando a Akane desconsolada.

Impulsada por la pena y la ira, Akane buscó venganza contra aquellos que habían subestimado el talento de su padre. Recurrió a Shiguma Arakawa, el antiguo maestro de Tooru, suplicando su guía. A pesar de los dolorosos recuerdos del pasado, Shiguma, reconociendo la determinación de Akane, la desafió a demostrar su valía actuando frente a una audiencia en vivo. Esta audaz prueba determinaría si Akane poseía la resiliencia y el talento necesarios para adentrarse en el exigente mundo del rakugo.

Vía: ANN