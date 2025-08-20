Algunos fans temen que el anime de Sekiro use animación creada por IA

No era un secreto que el genial videojuego de FromSoftware Sekiro: Shadows Die Twice estaba siendo adaptado a la pantalla, pero no esperábamos ver su primer avance entre los anuncios de Gamescom ONL 2025. Pero el tráiler dejó un sabor agridulce en la comunidad. Hay reportes que sugieren que el estudio detrás del anime llamado Sekiro: No Defeat podría estar usando IA generativa en su producción.

Para que entendamos qué está pasando, primero veamos el avance en cuestión.

Este ‘anime’ goza de elementos visuales muy estilizados que no han gustado a todos los seguidores del juego. Entre algunas de las quejas que hemos leído está que el arte es «feo», que los fondos lucen «demasiado estáticos» y que hay animaciones muy simples.

Aunque la primera queja es completamente subjetiva y las otras dos son elementos muy comunes en el ‘anime’ en general, sí hay momentos que lucen «raros» en el tráiler. La hierba de la pelea con Genichiro Ashina realmente se ve mal por lo estática que es, igual que el movimiento del protagonista cuando salta sobre uno de los monos del Templo Senpou.

Pero que algo se vea mal no significa que use IA en absoluto. Sin embargo, la compañía que producirá esta serie parece bastante interesada en usar estas controversiales herramientas. El escritor Isaiah D. Colbert de Aftermath compartió en una publicación de Twitter detalles problemáticos que descubrió en el sitio web de la productora Qzilla —que ha trabajado en ‘anime’ como Azuki: Fractured Reflections y Kuromi’s Pretty Journey—respecto al uso de IA.

Dicho sitio web dice lo siguiente:

Desafiamos los métodos convencionales, colaboramos con empresas asociadas con alta capacidad técnica y utilizamos tecnologías de vanguardia como la IA, para evolucionar los procesos y expresiones de producción, impulsando así la transformación digital en la industria del anime.

Esto suena terrible y aunque no hay pruebas de que Qzilla realmente esté usando IA en la producción del anime de Sekiro, muchos fanáticos del juego creen que no habla bien de la calidad de su trabajo.