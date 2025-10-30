Amazon Prime Video empieza a usar IA para doblar anime en Latinoamérica

Hoy en día es cada vez más común ver como diferentes compañías hacen uso de la IA generativa para el desarrollo de videojuegos, para realizar tareas de traducción o parar escalar imágenes; todo esto con resultados bastante cuestionables. Ahora, a esta polémica se suma Amazon Prime Video, plataforma que en Latinoamérica ha empezado a hacer uso de IA para doblar algunas de las series anime que se encuentran en su catálogo.

¿Cuáles son las series de anime que usan doblaje con IA en Amazon Prime Video?

High School of the Dead

Vampire Hunter: Darkstalkers

Banana Fish

Vinland Saga (Temporada 1)

De estas series, la primera temporada de Vinland Saga ya cuenta con dos doblajes diferentes y con este generado por IA sería el tercero. Mientras tanto, en redes sociales andan circulando varios videos de High School of the Dead, en los cuales se puede escuchar el frío doblaje que se le ha puesto a este anime con IA y por supuesto las opiniones negativas de la comunidad no se han hecho esperar.

¿Que mierda es esto? No se le puede llamar de otra forma… traductores, directores, actores, ingenieros y PM's nos rompemos la espalda para entregar algo de calidad que los fans y el público pueda disfrutar y lo hacen de menos con esto?

La IA es una HERRAMIENTA no un SUSTITUTO. https://t.co/Rhxo92UxIx — Hector Jimenez C (@HectorJimenezC) October 29, 2025

Si bien, las opiniones que defienden el trabajo de todo un equipo de producción tienen fundamento suficiente para condenar esta decisión de Amazon Prime Video, si escuchamos este doblaje fácilmente nos podemos dar cuenta de la clara falta de sincronización de las voces y la carencia de emociones de los personajes. Sin embargo, hay algo aún más nefasto en estos doblajes de anime hechos con IA.

¿Pertenecen a alguien las voces de los doblajes con IA de Amazon Prime Video?

Alejandro Bono, actor de doblaje argentino —conocido por darle voz a Chai de Hi-Fi Rush— ha declarado desde su perfil en X, antes Twitter, que ha reconocido su voz en estos doblajes de Amazon Prime Video. Así como otros usuarios, han afirmado haber reconocido la voz de otros actores de doblaje en estos anime que usan IA para ser doblados. Bono ha agregado “son unos cuantos estudios los que trabajan con Prime y nosotros vamos y hacemos nuestro trabajo como en cualquier empresa, pero si después Prime usa eso para alimentar IAs ya trasciende a otra cosa y es una injusticia total”.

Si de por sí es aberrante el uso de IA para doblar, lo que es aún más condenable es que por ahorrar dinero usen esta “herramienta” obviando que en el caso de muchas de estas series no solo existe una versión con actores de Latinoamérica. Por ejemplo, en el caso de la primera temporada de Vinland Saga existe la versión de Candian, que usa Netflix y es dirigida por Eduardo Garza, y la de Haymillian dirigida por Alejandro Eguiza y Julio Gómez, que es la que se puede escuchar en Crunchyroll.

Nosotros —además de ver con tristeza como colegas en nuestro país hacen uso de estas “herramientas” para sus noticias y reseñas— condenamos enérgicamente todo uso de IA que ponga en riesgo el trabajo de actores, directores e ingenieros en la industria del doblaje y esperamos que la voz de la comunidad llegue hasta los responsables de estas decisiones para que tomen una decisión más humana y libre de codicia.

Vía: @wdn_es