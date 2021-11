¿Qué mejor forma de celebrar el final de 2021 que con nuevos ‘anime’ doblados al español latino? Por fortuna, los “Jueves de Doblaje” en Funimation continúan satisfaciendo la demanda de localizaciones. Como en pasados meses, el listado de “Jueves de Doblaje” de diciembre (2021) incluye series recientes, clásicas y continuaciones de previos doblajes. Entre estas últimas se encuentran las segundas temporadas de Sword Art Online y Noragami.

A continuación, podrán encontrar todos los ‘anime’ con doblaje al español latino que llegarán a Funimation en diciembre (2021) y sus respectivas fechas. ¿Qué series les gustaría ver dobladas al español latino? ¡No olviden compartirlas en los comentarios de este artículo!

¿Qué ‘anime’ con doblaje al español latino llegarán a Funimation en diciembre (2021)?

2 de diciembre

A partir del jueves 2 de diciembre, los usuarios de Funimation podrán ver los siguientes ‘anime’ con doblaje al español latino: Moriarty the Patriot (12 episodios) y Shadow House (temporada 1). Mientras que la primera muestra al icónico némesis de Sherlock Holmes como un antihéroe que utiliza el crimen para ayudar a los desfavorecidos de Inglaterra, la segunda sigue a Kate Mirror y Emilico —una Sombra y su muñeca sirvienta, respectivamente— mientras aprenden más sobre sí mismas y descubren los secretos de la Casa de las Sombras.

9 de diciembre

A partir del jueves 9 de diciembre, los usuarios de Funimation podrán ver los siguientes ‘anime’ con doblaje al español latino: The Prince of Tennis II OVA vs Genius 10 (10 episodios) y Kono Oto Tomare (temporada 1). Mientras que la primera gira alrededor de la batalla de Ryoma y compañía contra los 10 genios, la segunda sigue a Takezō Kurata —el único miembro del club de Koto— en su búsqueda de nuevos miembros para los nacionales.

16 de diciembre

A partir del jueves 16 de diciembre, los usuarios de Funimation podrán ver los siguientes ‘anime’ con doblaje al español latino: Appare-Ranman! (13 episodios) y Spice and Wolf (temporada 1). Mientras que la primera sigue al dúo de Appare Sorano y Kosame Isshiki mientras compiten en una carrera a través de Estados Unidos para ganar el gran premio, la segunda gira alrededor de las aventuras del mercader Kraft Lawrence y la diosa Holo.

23 de diciembre

A partir del jueves 23 de diciembre, los usuarios de Funimation podrán ver la temporada 2 de Sword Art Online con doblaje al español latino. Tras los eventos de la primera temporada, Kirito se adentrarse en Gun Gale Online para investigar una serie de muertes misteriosas relacionadas con el MMO. Cabe recordar que la primera temporada ya está doblada.

30 de diciembre

A partir del jueves 11 de noviembre, los usuarios de Funimation podrán ver los siguientes ‘anime’ con doblaje al español latino: Noragami (temporada 2) y Wandering Witch: The Journey of Elaina (13 episodios). Esta última gira alrededor de la bruja Elaina, que se embarca en un viaje para conocer mundo y la humanidad que lo habita tras ser inspirada por su libro favorito. Cabe recordar que la primera temporada de Noragami ya está doblada.

Fuente: comunicado de prensa de Funimation