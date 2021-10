El pasado 12 agosto, Funimation dio comienzo a “Jueves de Doblaje”. Como sugiere su nombre, esta iniciativa ha permitido que los fanáticos del ‘anime’ en Latinoamérica disfruten sus series preferidas con voces en español latino. Las primeras en recibir este tratamiento fueron Black Butler (Kuroshitsuji), Mushoku Tensei, Wonder Egg Priority y Horimiya. Por supuesto, esta iniciativa continuó en septiembre y seguirá siendo así a lo largo de octubre.

Por fortuna, Funimation ha definido los ‘anime’ con doblaje al español latino que llegarán a Funimation en octubre (2021) y sus respectivas fechas. ¿Qué series les gustaría ver dobladas al español latino en un futuro? ¡No olviden compartirlas en los comentarios de este artículo!

¿Qué ‘anime’ con doblaje al español latino llegarán a Funimation en octubre (2021)?

7 de octubre

A partir del jueves 7 de octubre, los usuarios de Funimation podrán ver los siguientes ‘anime’ con doblaje al español latino: DECA-DENCE y Wise Man’s Grandchild. Ambas tienen 12 episodios. La primera se ambienta en un mundo posapocalíptico en la que la humanidad vive refugiada en una fortaleza móvil llamada Deca-Dence y relata su lucha contra los Gadoll. La segunda es un Isekai en el que un joven es adoptado por el sabio Merlín. Este le enseña magia y combate para que pueda sobrevivir una vez tenga que explorar el peligroso mundo.

14 de octubre

A partir del jueves 14 de octubre, los usuarios de Funimation podrán ver los siguientes ‘anime’ con doblaje al español latino: Fullmetal Alchemist: Brotherhood (episodios 1-24) y Seraph of the End (24 episodios). La primera gira alrededor de los hermanos alquimistas Edward y Alfonse Elric, que se embarcan en una cruzada para recuperar sus cuerpos y a su difunta madre. La segunda se ambienta en un mundo posapocalíptico en el que los vampiros han esclavizado a los humanos. Todo cambia cuando Yuichiro Hyakuya se une a Moon Demon Company: una unidad del Ejército Demoníaco Imperial Japonés dedicada a matar vampiros.

21 de octubre

A partir del jueves 21 de octubre, los usuarios de Funimation podrán ver los siguientes ‘anime’ con doblaje al español latino: Higurashi: When They Cry Gō (24 episodios), Suppose a Kid from the Last Dungeon Boonies Moved to a Starter Town? (12 episodios) y Prince of Tennis II (13 episodios). La primera es una continuación de la franquicia Higurashi, enfocada en Rika Furude y Sakoto Hōjō. La segunda sigue al aventurero novato Lloyd, que deja su aldea ubicada al margen del mundo mortal para cumplir su sueño de convertirse en soldado. La tercera se ambienta después de la victoria en la Copa del Mundo de Keigo Atobe y Hyotei Academy. Una vez en casa, proceden a desafiar a Yukimura y el resto del equipo de Rikkai.

28 de octubre

A partir del jueves 28 de octubre, los usuarios de Funimation podrán ver los siguientes ‘anime’ con doblaje al español latino: The Saint’s Magic Power is Omnipotent (12 episodios), Our Last Crusade or the Rise of a New World (12 episodios) y Fullmetal Alchemist: Brotherhood (episodios 25-50). La primera es un Isekai que sigue a Sei, una joven que solo quiere estudiar hechizos y perfeccionar pociones mientras mantiene su gran poder mágico como un secreto. La segunda sigue a Iska, un joven enviado a asesinar a la Bruja de la Calamidad. Sin embargo, terminan congeniando y convirtiéndose en traidores de sus países.

Fuente: comunicado de prensa de Funimation