El ‘manga’, escrito e ilustrado por Hitsuji Gondaira, Yozakura-san Chi no Daisakusen o Mission: Yozakura Family (La Misión de la Familia Yozakura) podría tener una adaptación al ‘anime’. Así lo afirman algunos rumores que han salido a la luz en Weibo y que ha replicado la cuenta en Twitter Sugoi Lite, los cuales afirman que el anuncio del ‘anime’ de Mission: Yozakura Family podría ser inminente.

La noticia de la posible adaptación al ‘anime’ del ‘manga’ Mission: Yozakura Family, o La Misión de la Familia Yozakura, llega tan solo a un día del tercer aniversario de la obra de Hitsuji Gondaira.

¿Cuál es la historia o sinopsis de Yozakura-san Chi no Daisakusen o Mission: Yozakura Family (La Misión de la Familia Yozakura)?

Mission: Yozakura Family (La Misión de la Familia Yozakura) es un ‘manga’ de comedia, el cual actualmente se publica en la Shonen Jump.

Yozakura-san Chi no Daisakusen (夜桜さんちの大作戦) localizado al español por Shueisha como La Misión de la Familia Yozakura debutó el 26 de agosto de 2019 en la revista Weekly Shonen Jump. Este ‘manga’ actualmente se encuentra en circulación y cuenta con 142 capítulos, de los cuales 123 han sido recopilados en 14 volúmenes recopilatorios o tankōbon.

Sinopsis Mission: Yozakura Family

La historia de La Misión de la Familia Yozakura (Mission: Yozakura Family) sigue los pasos de Taiyo Asano., un estudiante de secundaria extremadamente tímido. La única persona con la que Taiyo se atreve a hablar es Mutsumi Yozakura, su amiga de la infancia. Sin embargo, Taiyo desconoce que Mutsumi pertenece a una poderosa y peculiar familia de espías. Ella es hostigada en repetidas ocasiones Kyoichiro, su hermano mayor, quien está obsesionado con protegerla. Ahora, Taiyo se ha convertido en el objetivo de Kyoichiro. La única opción que Taiyo tiene para salvarse es convertirse en un miembro de la familia Yozakura. Por esta razón Taiyo se casa con Mutsumi. Ahora, él debe convertirse en un gran espía para proteger a su esposa y conocer el pasado de él y de su nueva familia.

¿Dónde puedo ver o leer el ‘manga’ Mission: Yozakura Family (La Misión de la Familia Yozakura), antes del posible anuncio del ‘anime’?

Si no conocen la obra de Hitsuji Gondaira y quieren saber dónde leer o ver el ‘manga’ Mission: Yozakura Family (La Misión de la Familia Yozakura), les contamos que en la aplicación Manga Plus de Shueisha pueden encontrar semanalmente los capítulos deYozakura-san Chi no Daisakusen en el siguiente enlace.

Mission: Yozakura Family (La Misión de la Familia Yozakura) pertenece a la demografía ‘shonen’, si desean conocer más sobre las categorías del ‘manga’ y el ‘anime’ les recomendamos leer nuestra guía práctica de bolsillo para conocer los géneros del ‘mangaanime’.

