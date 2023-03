AnimeJapan 2023: todos los trailers de estrenos de ‘anime’ para el 2023 y 2024 del día 2

El segundo día (2) de AnimeJapan 2023 reveló proyectos originales y algunos ambiciosos como la franquicia transmedia de Bandai Namco.

AnimeJapan 2023 ha terminado y el segundo día (2) nos dejó un gran número de anuncios de ‘anime’ que serán estrenados a lo largo del 2023 y parte del 2024, los cuales hemos recopilado con sus respectivos ‘trailers’. adicionalmente, si se perdieron los anuncios de estrenos de ‘anime’ del primer día de AnimeJapan 2023, les recomendamos leer nuestra nota en el siguiente enlace.

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation (temporada 2)

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation hace parte de los estrenos de ‘anime’ del 2023 presentados en el segundo día 2 de AnimeJapan 2023.

Los anuncios del segundo día (2) de AnimeJapan 2023 iniciaron con el panel del ‘anime’ Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, en el cual se presentó un tráiler y un nuevo arte promocional de la segunda temporada. El tráiler de la temporada 2 de Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, ha confirmado que el equipo de producción de la primera temporada se mantiene en la segunda y que él estreno de este ‘anime’ será en julio del 2023.

Esta es una sinopsis oficial de Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation:

Cuando un joven de 34 años con bajo rendimiento escolar muere por un accidente automovilístico muchos pensarían que su historia termina. Sin embargo, en el caso del protagonista de Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation es el inicio de su historia. Luego del terrible accidente, el protagonista de este anime a reencarnado en un nuevo mundo como un bebé, Rudy aprovechará cualquier oportunidad para vivir la vida que siempre ha deseado. Armado con nuevos amigos, algunas habilidades mágicas recién adquiridas y el valor para hacer las cosas que siempre ha soñado, se embarca en una aventura épica con toda su experiencia pasada intacta.

Ketsugō Danshi: Elements with Emotions (videojuego)

【OPムービー】



『#結合男子』2023.6.29 on sale



オープニングムービー公開!🎥✨



主題歌:「結歌叛唱」

作詞・作曲:上松範康(Elements Garden)

編曲:近藤世真(Elements Garden)

歌:純位志献官 総員 pic.twitter.com/zZ0EKb9uCp — 『結合男子』公式@広報モル (@Ketsugou_PR) March 25, 2023 Uno de los ‘trailers’ del segundo día de AnimeJapan 2023 fue el de Ketsugō Danshi: Elements with Emotions que también tendrá una adaptación en forma de novela gráfica.

Square Enix reveló en el panel especial de AnimeJapan 2023 del videojuego Ketsugō Danshi: Elements with Emotions de Square Enix anunció, en el segundo día de la feria, que el título se lanzará el 29 de junio para Nintendo Switch. Adicionalmente, este juego tendrá una versión para iOS y Android que llegará en el tercer trimestre del 2023.

Synduality: Noir

El tráiler de Synduality: Noir revela que la canción «Raytracer» del grupo Stereo Dive Foundation será el ‘opening’ del ‘anime’.

Bandai Namco anunció, en el segundo día (2) de AnimeJapan 2023, que el ‘anime’ de proyecto transmedia Synduality llamado Noir será estrenado en julio del 2023. Adicionalmente, Bandai namco confirmó que los derechos de distribución a nivel mundial del ‘anime’ Synduality: Noir están en poder de Disney+. Así que, aquellos que quieran ver este ‘anime’ en Colombia, México u otros países de Latinoamérica tendrán que verlo en Star+.

Synduality: Echo of Ada es el nombre del videojuego de estre proyecto transmedia y llegará en algún momento del 2023 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC vía Steam.

Synduality, además del ‘manga’ tendrá varios ‘spin off’ y novelas gráficas.

La franquicia también tendrá un ‘manga’ ‘spin off’ titulado Synduality: Ellie, el cual será publicado en la revista Monthly Comic Alive de la editorial Kadokawa.

La historia de Synduality es descrita de la siguiente manera:

La historia de Synduality se desarrolla en el año 2222. Han pasado años desde que Lágrimas de Luna Nueva, una misteriosa lluvia, se derramó y aniquiló a casi toda la raza humana. La lluvia venenosa dio origen a criaturas deformes y la humanidad huyó de este peligro. Para sobrevivir, los humanos sobrevivientes construyeron un refugio subterráneo llamado Amasia. En esta distópica ciudad se encuentran con una Inteligencia Artificial llamada Magus. Sin saber cómo funcionarán las cosas entre ellos, comienza la historia de cómo los Humanos y la IA coinciden y tratan de encontrar sus origines.

Kawagoe Boys Sing

Este ‘anime’ original fue presentado con un tráiler en el segundo día (2) de AnimeJapan 2023.

Entre los muchos ‘trailers’ que fueron compartidos en el segundo día de AnimeJapan 2023 está el del ‘anime’ original Kawagoe Boys Sing, el cual por el momento no tiene una fecha de estreno confirmada. Sin embargo, la producción de este ‘anime’ original ha compartido una amplia sinopsis.

La historia de Kawagoe Boys Sing gira entorno a Dei Tenshi, un antiguo miembro del coro que se encierra en su casa para cantar solo debido a su timidez. Un día, el antiguo director de orquesta Haruo Hibiki aparece en su vida y le pide que se una a un club coral con el fin de ganar el primer premio en un concurso nacional de coros masculinos. A pesar de las dificultades para lidiar con el trastorno de personalidad infantil de Haruo, Tenshi y otros miembros del club comienzan a sentirse atraídos por sus habilidades como entrenador y se sumergen en el mundo del coro. La competición es dura, pero el club coral de la escuela Kawagoe lucha contra sus oponentes y se prepara para ganar. Esta comedia musical está llena de energía y canciones corales conmovedoras.

Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out

Con un nuevo tráiler se anunció que la película de Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out llegará a las salas de cine de Japón en junio del 2023. Esta es una secuela de la franquicia y adaptará la octava y novena llamadas Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out y Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid respectivamente.

Sailor Moon Cosmos

El nuevo tráiler de Sailor Moon Cosmos, ‘anime’ que sera estrenado en Netflix, fue presentado en el segundo día (2) de AnimeJapan 2023

Uno de los ‘trailers’ más esperados del segundo día de AnimeJapan 2023 fue sin duda el de las películas de Sailor Moon Cosmos, las cuales adaptarán el último arco argumental del ‘manga’ de Naoko Takeuchi. En GamerFocus tenemos toda la información concerniente a estas películas. Así que si desean conocer cuándo sale, quiénes son las ‘seiyu’ y más pueden seguir el siguiente enlace.

Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse

Hace casi un año conocimos que la secuela de Seven Deadly Sins (Nantsu no Taizai) estaba en producción. Ahora en el segundo día (2) de AnimeJapan 2023 fue revelado, por medio de un nuevo tráiler, que Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse, la secuela de Nantsu no Taizai, se unirá a los estrenos de ‘anime’ de octubre del 2023.

La historia de Mokushiroku no Yonkishi (Four Knights of the Apocalypse) se desarrolla 16 años después del final Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins). En este ‘manga’ seguiremos la historia de Percival, un niño alegre y de gran corazón, el cual vive con su abuelo en un lugar alejado llamado El Dedo de Dios. Sin embargo, Percival no puede vivir en paz. Esto debido a un encuentro con un misterioso caballero, el cual cambia su destino y le revela un impactante secreto. Gracias a esto, Percival emprende un viaje interminable.

Spy x Family

Durante AnimeJapan 2023 se confirmó la fecha de estreno de la temporada 2 y la película de Spy x Family. Toda la información sobre este anuncio la pueden consultar en el siguiente enlace.

