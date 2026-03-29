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AnimeJapan 2026: El estreno de la película The Eminence in Shadow – Lost Echoes será en el 2027

En AnimeJapan 2026, se conoció que la película The Eminence in Shadow – Lost Echoes llegará en 2027. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Durante el segundo día de AnimeJapan 2026, Kadokawa presentó un nuevo tráiler de la película The Eminence in Shadow – Lost Echoes (Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!: Zankyō-hen). Esta producción expande la historia de la serie de novelas ligeras escritas por Daisuke Aizawa y confirma la continuidad de la franquicia en las salas de cine tras la conclusión de sus dos temporadas.

¿Cuándo sale o es el estreno de la película The Eminence in Shadow – Lost Echoes?

La información compartida en AnimeJapan 2026 establece que el largometraje de The Eminence in Shadow llegará a las salas de cine en algún momento del 2027. Además del regreso de las voces principales de la serie, para la película, se confirmó la incorporación de una nueva integrante al reparto para interpretar a un personaje inédito para aquellos que vieron las primeras dos temporadas del anime.

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El elenco de voces anunciado para este filme incluye a los siguientes seiyu:

  • Yukari Tamura como Yūka Asakura
  • Seiichirō Yamashita como Cid Kagenou / Shadow
  • Yui Horie como Akane Nishino
  • Inori Minase como Beta
  • Takehito Koyasu como Mordred

¿Quiénes están a cargo de la película?

La película The Eminence in Shadow – Lost Echoes se mantiene bajo la responsabilidad del estudio Nexus, con Kazuya Nakanishi en la dirección. El diseño de personajes para animación corre a cargo de Makoto Iino, basándose en el arte original de Tōzai, mientras que la supervisión de los guiones es gestionada por Kanichi Katou y la composición musical por Kenichiro Suehiro.

La historia de The Eminence in Shadow sigue a un joven que anhela convertirse en una figura que opera desde las sombras, evitando roles convencionales de protagonista o villano. Tras reencarnar en un mundo de fantasía bajo el nombre de Cid Kagenou, establece la organización Shadow Garden. La franquicia cuenta con una adaptación al manga por Anri Sakano y una serie de novelas publicadas por Kadokawa desde 2018.

¿Cuándo sale o es el estreno de la película The Eminence in Shadow – Lost Echoes?
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