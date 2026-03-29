AnimeJapan 2026: Guía completa con todos los anuncios del primer y segundo día

El centro de convenciones Tokyo Big Sight se prepara para recibir, los días 28 y 29 de marzo de 2026, la edición más ambiciosa de AnimeJapan. Con la participación confirmada de más de 120 empresas de la industria y una expansión física que abarca los pabellones Este, Sur y el área de la azotea del Tokyo Big Sight, AnimeJapan 2026 se consolida como el gran evento del primer semestre en cuanto anuncios de la industria de la animación japonesa se refiere.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

Nota actualizada con todos los anuncios del segundo día de AnimeJapan 2026.

¿Cuáles fueron los anuncios del primer día de AnimeJapan 2026?

¿Cuáles fueron los anuncios del segundo día de AnimeJapan 2026?

¿Qué esperamos de AnimeJapan 2026?

Este año, los fanáticos de la animación japonesa podrán esperar ver en AnimeJapan 2026 diferentes anuncios a gran escala de franquicias ya consolidadas así como el debut de varias de las series mas esperadas de este año. En el RED STAGE, la expectativa se centra en la revelación de nueva información de la adaptación del arco de Elbaf de One Piece y la segunda temporada de Frieren: Beyond Journey’s End. Asimismo, la conmemoración del décimo aniversario de Re:Zero y los anuncios sobre el estreno de los siguientes episodios de la adaptación de Steel Ball Run (JoJo’s Bizarre Adventure) seguramente estarán bajo los ojos de todo el mundo.

Estas son todas las series que estarán presentes de alguna manera en AnimeJapan 2026.

Por otro lado, el Green Stage se enfoca en proyectos de nicho como Mushoku Tensei y The Eminence in Shadow y finalmente, los escenarios abiertos (Blue y White) darán espacio a regresos de series como Psyren y Fist of the North Star. Así que a continuación, listáremos cada uno de los eventos de los diferentes escenarios de AnimeJapan 2026 con los horarios para Colombia, México y España. Deben estar atentos por que actualizaremos la nota con los enlaces a la transmisión en línea de cada uno de los escenarios donde barán anuncios de One Piece, Frieren: Beyond Journey’s End, JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y más.

Horarios y de los anuncios del primer y segundo día del Red Stage en AnimeJapan 2026

Programa Día (Japón) Hora Japón Hora México (CST) Hora Colombia (COT) Hora España Is the Order a Rabbit? Sáb 28 09:35 18:35 (Vie) 19:35 (Vie) 01:35 (Sáb) My Hero Academia x Vigilantes Sáb 28 10:55 19:55 (Vie) 20:55 (Vie) 02:55 (Sáb) Demon Slayer Sáb 28 12:15 21:15 (Vie) 22:15 (Vie) 04:15 (Sáb) Jujutsu Kaisen Sáb 28 14:55 23:55 (Vie) 00:55 (Sáb) 06:55 (Sáb) Steel Ball Run (JoJo) Sáb 28 17:50 02:50 (Sáb) 03:50 (Sáb) 09:50 (Sáb) One Piece: Elbaf Arc Sáb 28 19:10 04:10 (Sáb) 05:10 (Sáb) 11:10 (Sáb) Oshi no Ko Dom 29 09:35 18:35 (Sáb) 19:35 (Sáb) 02:35 (Dom)* Re: Zero (10th Anniv/S4) Dom 29 10:55 19:55 (Sáb) 20:55 (Sáb) 03:55 (Dom) Frieren T2 Dom 29 14:55 23:55 (Sáb) 00:55 (Dom) 07:55 (Dom) Sound! Euphonium Movie Dom 29 16:15 01:15 (Dom) 02:15 (Dom) 09:15 (Dom)

¿Dónde ver los anuncios más importantes del Red Stage del primer y segundo día de AnimeJapan 2026?

Durante los dos días de AnimeJapan 2026, el Red Stage —el más importante de los cuatro del evento— recibirá eventos de 10 de las series anime más esperadas de este año. Sin embargo, a diferencia de Jump Festa, en AnimeJapan cada serie que se presenta en un escenario produce su transmisión en sus propios canales. Así que a continuación listaremos algunas de las transmisiones con anuncios más importantes que tendrá el Red Stage de AnimeJapan 2026. Cabe resaltar, que no todos los eventos tienen una transmisión, algunas son exclusivas para Japón y otras las suben justo antes de la hora de inicio.

Esta nota se irá actualizando con nuevos enlaces.

My Hero Academia x Vigilantes – primer día Red Stage

Jujutsu Kaisen – primer día Red Stage

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – primer día Red Stage

One Piece (arco de Elbaf) – primer día Red Stage

Oshi no Ko – segundo día Red Stage

Re: Zero (10th Anniv/S4) – segundo día Red Stage

Frieren temporada 2 – segundo día Red Stage

Horarios y de los anuncios del primer y segundo día del Green Stage en AnimeJapan 2026

Programa Día (Japón) Hora Japón Hora México (CST) Hora Colombia (COT) Hora España Mushoku Tensei T3 Sáb 28 10:15 19:15 (Vie) 20:15 (Vie) 02:15 (Sáb) Witch Hat Atelier Sáb 28 14:15 23:15 (Vie) 00:15 (Sáb) 06:15 (Sáb) Fate/Grand Order Sáb 28 17:10 02:10 (Sáb) 03:10 (Sáb) 09:10 (Sáb) The Eminence in Shadow Dom 29 10:15 19:15 (Sáb) 20:15 (Sáb) 03:15 (Dom) Dr. Stone Science Future Dom 29 15:35 00:35 (Dom) 01:35 (Dom) 08:35 (Dom)

¿Dónde ver los anuncios más importantes del Green Stage del primer y segundo día de AnimeJapan 2026?

A diferencia del escenario principal el Green Stage de AnimeJapan 2026 solo contará con anuncios o eventos de cinco series de anime. Así que a continuación listaremos algunas de las transmisiones con anuncios más importantes de este escenario.

Mushoku Tensei temporada 3 – primer día Green Stage

Fate/Grand Order – primer día Green Stage

The Eminence in Shadow – segundo día Green Stage

Dr. Stone Science Future – segundo día Green Stage

Horarios y de los anuncios del primer y segundo día del Blue Stage en AnimeJapan 2026

Programa Día (Japón) Hora Japón Hora México (CST) Hora Colombia (COT) Hora España Netflix Special Stage Sáb 28 12:45 21:45 (Vie) 22:45 (Vie) 04:45 (Sáb) Baki-Dou Special Stage Dom 29 12:45 21:45 (Sáb) 22:45 (Sáb) 05:45 (Dom) Keroro Gunso Movie Dom 29 16:05 01:05 (Dom) 02:05 (Dom) 09:05 (Dom)

Netflix Special Stage – primer día Blue Stage

Keroro Gunso Movie – segundo día Blue Stage

Horarios y de los anuncios del primer y segundo día del White Stage en AnimeJapan 2026

Programa Día (Japón) Hora Japón Hora México (CST) Hora Colombia (COT) Hora España Blue Box T2 Sáb 28 10:15 19:15 (Vie) 20:15 (Vie) 02:15 (Sáb) Psyren Special Stage Sáb 28 11:15 20:15 (Vie) 21:15 (Vie) 03:15 (Sáb) Slime S4 Sáb 28 15:35 00:35 (Sáb) 01:35 (Sáb) 07:35 (Sáb) Akane-banashi Kickoff Dom 29 15:35 00:35 (Dom) 01:35 (Dom) 08:35 (Dom)

Blue Box T2 – primer día Blue Stage

Fuente: pagina oficial con los horarios de AnimeJapan 2026