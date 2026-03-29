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AnimeJapan 2026: Guía completa con todos los anuncios del primer y segundo día

Consulta el cronograma completo de AnimeJapan 2026 con los horarios oficiales convertidos para México, Colombia y España.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 11 min

El centro de convenciones Tokyo Big Sight se prepara para recibir, los días 28 y 29 de marzo de 2026, la edición más ambiciosa de AnimeJapan. Con la participación confirmada de más de 120 empresas de la industria y una expansión física que abarca los pabellones Este, Sur y el área de la azotea del Tokyo Big Sight, AnimeJapan 2026 se consolida como el gran evento del primer semestre en cuanto anuncios de la industria de la animación japonesa se refiere.

Contenido:

Nota actualizada con todos los anuncios del segundo día de AnimeJapan 2026.

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¿Cuáles fueron los anuncios del primer día de AnimeJapan 2026?

¿Cuáles fueron los anuncios del segundo día de AnimeJapan 2026?

¿Qué esperamos de AnimeJapan 2026?

Este año, los fanáticos de la animación japonesa podrán esperar ver en AnimeJapan 2026 diferentes anuncios a gran escala de franquicias ya consolidadas así como el debut de varias de las series mas esperadas de este año. En el RED STAGE, la expectativa se centra en la revelación de nueva información de la adaptación del arco de Elbaf de One Piece y la segunda temporada de Frieren: Beyond Journey’s End. Asimismo, la conmemoración del décimo aniversario de Re:Zero y los anuncios sobre el estreno de los siguientes episodios de la adaptación de Steel Ball Run (JoJo’s Bizarre Adventure) seguramente estarán bajo los ojos de todo el mundo.

Estas son todas las series que estarán presentes de alguna manera en AnimeJapan 2026.

Por otro lado, el Green Stage se enfoca en proyectos de nicho como Mushoku Tensei y The Eminence in Shadow y finalmente, los escenarios abiertos (Blue y White) darán espacio a regresos de series como Psyren y Fist of the North Star. Así que a continuación, listáremos cada uno de los eventos de los diferentes escenarios de AnimeJapan 2026 con los horarios para Colombia, México y España. Deben estar atentos por que actualizaremos la nota con los enlaces a la transmisión en línea de cada uno de los escenarios donde barán anuncios de One Piece, Frieren: Beyond Journey’s End, JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y más.

Horarios y de los anuncios del primer y segundo día del Red Stage en AnimeJapan 2026

ProgramaDía (Japón)Hora JapónHora México (CST)Hora Colombia (COT)Hora España
Is the Order a Rabbit?Sáb 2809:3518:35 (Vie)19:35 (Vie)01:35 (Sáb)
My Hero Academia x VigilantesSáb 2810:5519:55 (Vie)20:55 (Vie)02:55 (Sáb)
Demon SlayerSáb 2812:1521:15 (Vie)22:15 (Vie)04:15 (Sáb)
Jujutsu KaisenSáb 2814:5523:55 (Vie)00:55 (Sáb)06:55 (Sáb)
Steel Ball Run (JoJo)Sáb 2817:5002:50 (Sáb)03:50 (Sáb)09:50 (Sáb)
One Piece: Elbaf ArcSáb 2819:1004:10 (Sáb)05:10 (Sáb)11:10 (Sáb)
Oshi no KoDom 2909:3518:35 (Sáb)19:35 (Sáb)02:35 (Dom)*
Re: Zero (10th Anniv/S4)Dom 2910:5519:55 (Sáb)20:55 (Sáb)03:55 (Dom)
Frieren T2Dom 2914:5523:55 (Sáb)00:55 (Dom)07:55 (Dom)
Sound! Euphonium MovieDom 2916:1501:15 (Dom)02:15 (Dom)09:15 (Dom)

¿Dónde ver los anuncios más importantes del Red Stage del primer y segundo día de AnimeJapan 2026?

Durante los dos días de AnimeJapan 2026, el Red Stage —el más importante de los cuatro del evento— recibirá eventos de 10 de las series anime más esperadas de este año. Sin embargo, a diferencia de Jump Festa, en AnimeJapan cada serie que se presenta en un escenario produce su transmisión en sus propios canales. Así que a continuación listaremos algunas de las transmisiones con anuncios más importantes que tendrá el Red Stage de AnimeJapan 2026. Cabe resaltar, que no todos los eventos tienen una transmisión, algunas son exclusivas para Japón y otras las suben justo antes de la hora de inicio.

Esta nota se irá actualizando con nuevos enlaces.

My Hero Academia x Vigilantes – primer día Red Stage

Jujutsu Kaisen – primer día Red Stage

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – primer día Red Stage

One Piece (arco de Elbaf) – primer día Red Stage

Oshi no Ko – segundo día Red Stage

Re: Zero (10th Anniv/S4) – segundo día Red Stage

Frieren temporada 2 – segundo día Red Stage

Horarios y de los anuncios del primer y segundo día del Green Stage en AnimeJapan 2026

ProgramaDía (Japón)Hora JapónHora México (CST)Hora Colombia (COT)Hora España
Mushoku Tensei T3Sáb 2810:1519:15 (Vie)20:15 (Vie)02:15 (Sáb)
Witch Hat AtelierSáb 2814:1523:15 (Vie)00:15 (Sáb)06:15 (Sáb)
Fate/Grand OrderSáb 2817:1002:10 (Sáb)03:10 (Sáb)09:10 (Sáb)
The Eminence in ShadowDom 2910:1519:15 (Sáb)20:15 (Sáb)03:15 (Dom)
Dr. Stone Science FutureDom 2915:3500:35 (Dom)01:35 (Dom)08:35 (Dom)

¿Dónde ver los anuncios más importantes del Green Stage del primer y segundo día de AnimeJapan 2026?

A diferencia del escenario principal el Green Stage de AnimeJapan 2026 solo contará con anuncios o eventos de cinco series de anime. Así que a continuación listaremos algunas de las transmisiones con anuncios más importantes de este escenario.

Mushoku Tensei temporada 3 – primer día Green Stage

Fate/Grand Order – primer día Green Stage

The Eminence in Shadow – segundo día Green Stage

Dr. Stone Science Future – segundo día Green Stage

Horarios y de los anuncios del primer y segundo día del Blue Stage en AnimeJapan 2026

ProgramaDía (Japón)Hora JapónHora México (CST)Hora Colombia (COT)Hora España
Netflix Special StageSáb 2812:4521:45 (Vie)22:45 (Vie)04:45 (Sáb)
Baki-Dou Special StageDom 2912:4521:45 (Sáb)22:45 (Sáb)05:45 (Dom)
Keroro Gunso MovieDom 2916:0501:05 (Dom)02:05 (Dom)09:05 (Dom)

Netflix Special Stage – primer día Blue Stage

Keroro Gunso Movie – segundo día Blue Stage

Horarios y de los anuncios del primer y segundo día del White Stage en AnimeJapan 2026

ProgramaDía (Japón)Hora JapónHora México (CST)Hora Colombia (COT)Hora España
Blue Box T2Sáb 2810:1519:15 (Vie)20:15 (Vie)02:15 (Sáb)
Psyren Special StageSáb 2811:1520:15 (Vie)21:15 (Vie)03:15 (Sáb)
Slime S4Sáb 2815:3500:35 (Sáb)01:35 (Sáb)07:35 (Sáb)
Akane-banashi KickoffDom 2915:3500:35 (Dom)01:35 (Dom)08:35 (Dom)

Blue Box T2 – primer día Blue Stage

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