AnimeJapan 2026: Guía completa de horarios, escenarios y anuncios principales de One Piece, Jujutsu Kaisen, MAO y más

El centro de convenciones Tokyo Big Sight se prepara para recibir, los días 28 y 29 de marzo de 2026, la edición más ambiciosa de AnimeJapan. Con la participación confirmada de más de 120 empresas de la industria y una expansión física que abarca los pabellones Este, Sur y el área de la azotea del Tokyo Big Sight, AnimeJapan 2026 se consolida como el gran evento del primer semestre en cuanto anuncios de la industria dela animación japonesa se refiere.
Este año, los fanáticos de la animación japonesa podrán esperar ver en AnimeJapan 2026 diferentes anuncios a gran escala de franquicias ya consolidadas así como el debut de varias de las series mas esperadas de este año. En el RED STAGE, la expectativa se centra en la revelación de nueva información de la adaptación del arco de Elbaf de One Piece y la segunda temporada de Frieren: Beyond Journey’s End. Asimismo, la conmemoración del décimo aniversario de Re:Zero y los anuncios sobre el estreno de los siguientes episodios de la adaptación de Steel Ball Run (JoJo’s Bizarre Adventure) seguramente estarán bajo los ojos de todo el mundo.
Por otro lado, el Green Stage se enfoca en proyectos de nicho como Mushoku Tensei y The Eminence in Shadow y finalmente, los escenarios abiertos (Blue y White) darán espacio a regresos de series como Psyren y Fist of the North Star. Así que a continuación, listáremos cada uno de los eventos de los diferentes escenarios de AnimeJapan 2026 con los horarios para Colombia, México y España. Deben estar atentos por que actualizaremos la nota con los enlaces a la transmisión en línea de cada uno de los escenarios donde barán anuncios de One Piece, Frieren: Beyond Journey’s End, JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y más.
Horarios y de los anuncios del primer y segundo día del Red Stage en AnimeJapan 2026
Programa
Día (Japón)
Hora Japón
Hora México (CST)
Hora Colombia (COT)
Hora España
Is the Order a Rabbit?
Sáb 28
09:35
18:35 (Vie)
19:35 (Vie)
01:35 (Sáb)
My Hero Academia x Vigilantes
Sáb 28
10:55
19:55 (Vie)
20:55 (Vie)
02:55 (Sáb)
Demon Slayer
Sáb 28
12:15
21:15 (Vie)
22:15 (Vie)
04:15 (Sáb)
Jujutsu Kaisen
Sáb 28
14:55
23:55 (Vie)
00:55 (Sáb)
06:55 (Sáb)
Steel Ball Run (JoJo)
Sáb 28
17:50
02:50 (Sáb)
03:50 (Sáb)
09:50 (Sáb)
One Piece: Elbaf Arc
Sáb 28
19:10
04:10 (Sáb)
05:10 (Sáb)
11:10 (Sáb)
Oshi no Ko
Dom 29
09:35
18:35 (Sáb)
19:35 (Sáb)
02:35 (Dom)*
Re: Zero (10th Anniv/S4)
Dom 29
10:55
19:55 (Sáb)
20:55 (Sáb)
03:55 (Dom)
Frieren S2
Dom 29
14:55
23:55 (Sáb)
00:55 (Dom)
07:55 (Dom)
Sound! Euphonium Movie
Dom 29
16:15
01:15 (Dom)
02:15 (Dom)
09:15 (Dom)
Horarios y de los anuncios del primer y segundo día del Green Stage en AnimeJapan 2026
Programa
Día (Japón)
Hora Japón
Hora México (CST)
Hora Colombia (COT)
Hora España
Mushoku Tensei S3
Sáb 28
10:15
19:15 (Vie)
20:15 (Vie)
02:15 (Sáb)
Witch Hat Atelier
Sáb 28
14:15
23:15 (Vie)
00:15 (Sáb)
06:15 (Sáb)
Fate/Grand Order
Sáb 28
17:10
02:10 (Sáb)
03:10 (Sáb)
09:10 (Sáb)
The Eminence in Shadow
Dom 29
10:15
19:15 (Sáb)
20:15 (Sáb)
03:15 (Dom)
Dr. Stone Science Future
Dom 29
15:35
00:35 (Dom)
01:35 (Dom)
08:35 (Dom)
Horarios y de los anuncios del primer y segundo día del Blue Stage en AnimeJapan 2026
Programa
Día (Japón)
Hora Japón
Hora México (CST)
Hora Colombia (COT)
Hora España
Netflix Special Stage
Sáb 28
12:45
21:45 (Vie)
22:45 (Vie)
04:45 (Sáb)
Baki-Dou Special Stage
Dom 29
12:45
21:45 (Sáb)
22:45 (Sáb)
05:45 (Dom)
Keroro Gunso Movie
Dom 29
16:05
01:05 (Dom)
02:05 (Dom)
09:05 (Dom)
Horarios y de los anuncios del primer y segundo día del White Stage en AnimeJapan 2026