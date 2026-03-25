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Anunciaron el manga oficial de Silent Hill f, tendrá un nuevo final

¿Nuevos sufrimientos para Hinako?

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Es fácil entender por qué la cruel aventura de Hinako Shimizu se coló en tantas listas de lo mejor del año 2025. A pesar de algunos problemas con su sistema de combate y unos puzles que no gustaron a todos, Silent Hill f es un juego excelente con una historia muy profunda sobre identidad y género. Esa historia será expandida muy pronto y no en un DLC, sino en un manga oficial que tendrá un nuevo final escrito por el mismo Ryukishi07, autor de la trama del juego.

Este manga fue anunciado en las cuentas oficiales para Japón del juego en redes sociales como celebración del «medio aniversario» del lanzamiento del juego. No revelaron la fecha exacta en que empezará a salir, pero sí dieron detalles importantes: se publicará por entregas en la revista Young Ace Up! y será ilustrado por Gokin Ame. También compartieron una bella ilustración promocional que probablemente será usada como portada.

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Por supuesto, lo que más nos interesa a los fanáticos de Silent Hill f es el nuevo final. El que es considerado el final verdadero del juego —»Ebisugaoka en silencio»— es un fantástico cierre a la historia de Hinako y un verdadero ‘final feliz’ para la sufrida protagonista. Nos da mucha curiosidad saber qué aproximación tendrá el nuevo final, si será solo una variación de los conocidos, agregará nuevos vínculos con el resto de la saga de Konami o solo traerá más sufrimientos a la protagonista.

Aunque es poco probable, también podría ser un final de broma como el final del OVNI que tiene el juego.

De momento no se ha anunciado una versión del manga de Silent Hill f para occidente. De hecho, las cuentas oficiales en redes sociales del juego en idiomas diferentes al japonés ni siquiera replicaron la noticias, lo que puede significar que no hay planes de hacer una traducción, al menos de momento.

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Silent Hill f es un juego de terror estilo ‘survival horror’ desarrollado por NeoBards Entertainmenty publicado por Konami en 2025. Está disponible para PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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