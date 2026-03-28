Ascendance of a Bookworm parte 3: fecha de estreno y primeros minutos del episodio 1 revelados en AnimeJapan 2026

Durante el primer día de AnimeJapan 2026, se revelaron detalles sobre la esperada continuación de la adaptación animada de Ascendance of a Bookworm (Honzuki no Gekokujō). El panel confirmó que la tercera parte que adaptará el arco de La hija adoptiva del archiduque se estrenará el próximo 4 de abril. Esta tercera parte de Ascendance of a Bookworm contará con una duración de dos cours consecutivos, cubriendo medio año de emisión ininterrumpida.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

¿Cuál es la fecha de estreno de la tercera parte de Ascendance of a Bookworm?

El anuncio más relevante sobre el anime de Ascendance of a Bookworm hecho en AnimeJapan 2026 fue la transición del estudio de animación. Ya que, tras tres temporadas bajo una dirección previa, esta nueva tanda de episodios estará producida por Wit Studio. Además, se confirmó que la el estreno de la tercera parte del anime Ascendance of a Bookworm será estrenado el sábado 4 de abril. Durante el evento, se presentó el segundo video promocional completo y un metraje especial que muestra el inicio del primer episodio. Asimismo, se confirmó el regreso de los actores de voz principales: Yuka Iguchi como Rozemyne y Show Hayami en el papel de Ferdinand.

Equipo de producción y nuevos integrantes

La dirección de esta serie está a cargo de Yoshiaki Iwasaki, mientras que Mariko Kunisawa retoma su labor en la escritura de los guiones. El diseño de personajes ha sido asignado a Aiko Minowa y la composición musical permanece bajo la responsabilidad de MICHIRU. En cuanto al elenco, se incorporan nombres destacados de la industria:

Yukari Tamura (Georgine)

(Georgine) Mami Koyama (Veronica)

(Veronica) Minami Takayama (Florencia)

(Florencia) Kazuhiro Yamaji (Bonifatius)

(Bonifatius) Nao Tōyama (Angelica)

Ascendance of a Bookworm es una serie de novelas ligeras de «fantasía bíblica» escrita por Miya Kazuki. La historia sigue a una joven entusiasta de los libros que reencarna en un mundo donde la alfabetización es escasa y el papel es un lujo reservado para la nobleza. La protagonista debe utilizar sus conocimientos de su vida pasada para inventar procesos de impresión y cumplir su meta de vivir rodeada de libros. La obra original finalizó en 2023 con 33 volúmenes y supera los 13 millones de copias en circulación.

Fuente: @ytv_anime