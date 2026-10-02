Así es Despera, el sucesor espiritual del anime Serial Experiments Lain

Uno de los clásicos de la ciencia ficción de la década del 90 es sin lugar a duda Serial Experiments Lain. Sin embargo, luego de 28 años de su estreno la historia de Lain sigue estando vigente en algunos fanáticos del anime. Ahora, los creadores del anime original Serial Experimental Lain se preparan para regresar a las pantallas. Esto gracias a un nuevo proyecto animado. No obstante, Serial Experiments Lain también regresa este 2026 con la proyección especial de los 13 episodios del anime original en cines de Japón y el anuncio por parte de GoodSmile US de la preventa de una figura de gran tamaño de Lain Iwakura en la línea Pop Up Parade.

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¿Serial Experiments Lain regresa en el 2026?

En cuanto al regreso a las pantallas del equipo encargado de crear el anime Serial Experiments Lain en 1998, les contamos que aunque la nueva producción animada de Chiaki J. Konaka y Yoshitoshi ABe —llamada Despera — no se ambienta en el universo de Lain, su estética visual y sus temáticas mantendrán la esencia de la icónica historia que cautivó a los fanáticos del sci-fi.

¿Qué sabemos sobre Despera y el regreso del equipo que le dio vida a Serial Experiments Lain?

Despera es un manga escrito por Chiaki J. Konaka, con el diseño de personajes a cargo de Yoshitoshi ABe. El proyecto fue concebido inicialmente como una serie animada en 2009; sin embargo, la producción se postergó durante casi dos décadas, atravesando momentos difíciles como el fallecimiento en 2013 del que sería su director, Ryūtarō Nakamura. Pese a que el equipo confirmó la incorporación de un nuevo director para la versión animada, los avances concretos sobre dicho formato continuaron siendo escasos.

¿Cuándo sale el manga Despera ?

Este es Duvet, el tema de apertura u opening del anime Serial Experiments Lain de 1998.

El lanzamiento del manga de Despera está programado para el año 2027. Según el propio Konaka, este trabajo funcionará como una precuela de la trama prevista para el anime que llegará en un futuro. No obstante, el autor aclaró explícitamente que la obra no guarda relación directa de secuela o precuela con las vivencias de Lain Iwakura.

La historia del manga de Despera que llegará en el 2027 se traslada a la década de 1920 en la ciudad de Tokio, teniendo al Gran Terremoto de Kantō como un acontecimiento central. La protagonista es Ain, una joven genio de la tecnología que se dedica a construir dispositivos científicos sin contar con formación profesional en ingeniería. Gracias a esta premisa es que muchos ven a Despera como el sucesor espiritual de Serial Experiments Lain.