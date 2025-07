Así es el anime del juego de Garena, Free Fire, a cargo del estudio Candy Box

Cada vez es más normal ver algunas franquicias de videojuegos ser adaptadas al anime, así cómo Devil May Cry. Ahora, el turno es para Garena, la cual estará llevando a cabo el desarrollo de la adaptación a un anime de su Battle Royale Free Fire.

Este es el primer tráiler del anime Free Fire The Animation

Si bien el anuncio oficial de Free Fire The Animation no ha sido llevado a cabo por Garena, y no hay detalles de su historia en el video, el tráiler confirma algunos de los encargados del desarrollo. La producción del anime de Free Fire estará a cargo de Kadokawa y el estudio Candy Box. Este estudio es conocido por el anime de Blue Archive, Azur Lane y Breakers. Adicionalmente, en el tráiler se acredita a Ken Takahashi como el director de Free Fire The Animation.

Este director es conocido por dirigir Fate/kaleid liner Prisma☆Illya 3rei! o Ragna Crimson, entre otras. Con Anime Expo 2025 llevándose a cabo este fin de semana es muy probable que conozcamos más detalles sobre este proyecto animado de Free Fire. Así que cualquier noticia sobre la plataforma en la que será estrenada la serie, su historia o la cantidad de episodios que tendrá el anime se los compartiremos.

Recientemente, con la gran actualización de mayo con un nuevo mapa, los jugadores de Free Fire recibieron una colaboración con El juego del calamar. Para conocer todo el contenido de esta colaboración, les sugerimos seguir el siguiente enlace.



Vía: @Wanlueusa