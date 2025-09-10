Así es el doblaje al español de Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze que llegará en octubre

La semana pasada Crunchyroll estrenó en su plataforma Chainsaw Man The Compilation, dos largometrajes que con un nuevo corte resumen los episodios de la primera temporada del anime. Ahora, las redes sociales para Latinoamérica de Crunchyroll han comenzado a compartir el tráiler de Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze con su respectivo doblaje al español de nuestra región.

Todos desean su corazón de motosierra.



Por primera vez, ve Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze exclusivamente en cines este 23 de octubre. Mira el tráiler ahora. #ChainsawManPelícula pic.twitter.com/vBa41kCnHr — Crunchyroll LATAM (@crunchyroll_la) September 10, 2025

Gracias al tráiler podemos confirmar que Emilio Treviño y Gaby Gris regresan a Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze para darle voz a Denji y Makima. Mientras que Jessica Ángeles, conocida por interpretar a Shampoo en la nueva versión de Ranma 1/2 y a la princesa Zelda en BotW y TotK, será la encargada de interpretar a Reze cuyo seiyu es Reina Ueda.

Durante el estreno del anime deChainsaw Man tuvimos la oportunidad de entrevistar a la voz de Denji, Makima y el director de doblaje para Latinoamérica. Así que si gustan conocer al elenco y lo que ha significado para ellos trabajar doblando la obra de Tatsuki Fujimoto, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

¿Cuál es la fecha de estreno en salas de cine de Latinoamérica de la película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc?

Denji tendrá que tomar —quizas— la decisión «más dificil» de su vida.

El estreno en las salas de cine de Japón de la película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc será el viernes 19 de septiembre. Mientras tanto, junto al tráiler principal, Crunchyroll ha confirmado que el estreno en salas de cine de nuestra región de la película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc está programada para el jueves 23 de octubre de 2025. Con el regreso de Kenshi Yonezu como artista principal, se especula que otros de los 12 artistas que participaron en el anime de televisión podrían ambientar momentos clave de la película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc. Por el momento, la única participación confirmada es la de Maximum the Hormone, que ha revelado un nuevo verso de su canción «Hawatari 2-oku sencha» que será incluido en la película.