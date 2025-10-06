Anime y Manga

Así es el nuevo ending de la segunda parte de Uma Musume: Cinderella Gray

La segunda parte del anime Uma Musume: Cinderella Gray ya cuentan con un nuevo opening y ending y aquí les tenemos todos los detalles.

El equipo de producción de la adaptación al anime del manga Uma Musume: Cinderella Gray, basado en la franquicia Uma Musume Pretty Derby de Cygames, ha revelado el nuevo ending, el cual ambientará la segunda parte de la actual temporada del anime.

¿Cuál es el nuevo ending que ambientará la segunda parte del anime Uma Musume: Cinderella Gray?

La canción «Futari» es el tema de cierre o ending de la segunda mitad del anime. Este tema es interpretado por dos personajes rivales centrales del anime: Oguri Cap (con la voz de Tomoyo Takayanagi) y Tamamo Cross (con la voz de Naomi Ōzora). La letra y la composición de «Futari» estuvieron a cargo de Hitomi, integrante de la banda Atarayo.

Adicionalmente, el equipo del anime lanzó el video sin créditos del nuevo tema de apertura, Spurt Syndromer, interpretado por la banda de rock 10-FEET.

La serie, que se estrenó originalmente el 6 de abril en TBS y sus afiliadas, en Latinoamérica se puede ver actualmente en Anime Onegai, cuenta con la dirección de Takehiro Miura (quien fue director de animación en Fate/Apocrypha) en Cygames, con Yūki Itō también en la dirección. Aki Kindaichi se encarga de la composición de la serie, y Masafumi Sugiura (Uma Musume Pretty Derby) es el responsable de los guiones. El diseño de personajes recae en Takuya Miyahara y Keigo Sasaki (The Seven Deadly Sins).

El manga original, escrito por Taiyo Kuzumi, se centra en la protagonista Oguri Cap y se publica en la revista Weekly Young Jump de Shueisha desde junio de 2020. Su volumen compilatorio o tankōbon número 21 se lanzó el 19 de septiembre. La franquicia también incluye otras adaptaciones al anime previas y una nueva película, Uma Musume Pretty Derby: Shinjidai no Tobira, estrenada en mayo de 2024.

