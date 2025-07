Así es el primer tráiler de Yomi no Tsugai, el nuevo anime de la autora de Fullmetal Alchemist

Durante el día final de Anime Expo 2025, Crunchyroll reveló que a su plataforma llegará la más reciente adaptación de un manga de Hiromu Arakawa, la autora de Fullmetal Alchemist, llamada Yomi no Tsugai (Daemons of the Shadow Realm).

Yomi no Tsugai debutó en las páginas de la revista mensual Shonen Gangan de Square Enix el 10 de diciembre del 2021. Actualmente, el manga de Yomi no Tsugai cuenta con un total de nueve tankōbon o volúmenes recopilatorios y el último capítulo —el 42— fue publicado el pasado 19 de junio.

¿Quiénes están detrás de la producción de Yomi no Tsugai (Daemons of the Shadow Realm)?

Masahiro Andō (Sword of the Stranger) está dirigiendo el anime de Yomi no Tsugai para el estudio Bones Film. Noboru Takagi (quien trabajó en Kingdom de la tercera a la sexta temporada). Adicionalmente, Andō será el encargado de supervisar los guiones de la serie. Por otra parte, Nobuhiro Arai (Bungo Stray Dogs) se encarga del diseño de los personajes. Kenichiro Suehiro, conocido por su trabajo en Golden Kamuy y la franquicia Re:ZERO es acreditado como el principal compositor de la serie.

¿Cuál es la historia de Yomi no Tsugai (Daemons of the Shadow Realm)?

En una aldea aislada nacieron dos mellizos, separados por el día y la noche. Años después, mientras el hermano mayor, Yuru, se ha convertido en cazador de animales, su hermana Asa ha sido confinada en una jaula, con la orden de cumplir un deber especial que le prohíbe conocer a la mayoría de las personas.

Un día cualquiera, un grupo de hombres armados que se movilizan en helicópteros, a los que los aldeanos llaman «dragones», asalta la aldea en busca de Yuru, matando a cada adulto que encuentran. Cuando Yuru intenta encontrarse con Asa para huir, en su lugar halla un cadáver. Para colmo, la persona que la mató afirma ser la verdadera hermana melliza de Yuru.

Antes de que la mujer pueda capturarlo, Yuru es rescatado por Dera, un forastero que visita la aldea con frecuencia. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que los dos queden acorralados. En un último intento desesperado, Dera hace que Yuru ofrezca un regalo a la deidad de la aldea, invocando un par de daemons cuya existencia está destinada a revelar la verdad detrás de estos caóticos eventos.

Fuente: Crunchyroll