Así es Mecha Samurai, el nuevo anime de robots con diseños de Hiroyuki Takei, autor de Shaman King

TV Tokyo anunció una colaboración con la productora Plott para la creación de Mecha Samurai. Este es un nuevo anime original, el cual cuenta con los diseños conceptuales de personajes a cargo de Hiroyuki Takei, autor de del manga Shaman King,. Esta producción representa la primera incursión de TV Tokyo en un formato enfocado principalmente en la distribución por redes sociales y plataformas de streaming. Ya que, tendrá una distribución gratuita en YouTube, similar a la emisión de Akane Banashi.

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¿Cuál es la historia de Mecha Samurai?

Mecha Samurai combina acción y batallas samurái con elementos pop en el Japón actual. La historia inicia tras la aparición de portales interdimensionales llamados «Puertas del Demonio» (Kimon), de los cuales emergen los «Yōkai«, espíritus mecánicos que amenazan a la humanidad. Para combatir la amenaza, existe una organización de samuráis que emplea katanas impregnadas con la propia energía de estas entidades.

Entre los personajes principales se encuentra Chiaki Kuzumi (interpretado por Kentarō Mashiro), un joven elegido por la espada legendaria Benitora. A él, lo acompaña Sana Fujimiya (cuya seiyu es Riona Yamashita), una chica gamer perteneciente a una familia prestigiosa que porta la katana Tsukutsuku Denden, la cual le permite controlar Tsukumogami o espíritus alojados en electrodomésticos. El grupo protagonista de Mecha Samurai, lo completa Kiyoharu Obana ( a quien da voz Ayumu Mizukami). Obana es un combatiente motivado por el dinero que utiliza la katana con forma de arma de fuego (Murakumo) y su inteligencia para analizar a sus rivales.

¿Qué sabemos sobre el estreno del anime Mecha Samurai?

La producción de Mecha Samurai confirmó que el calendario de lanzamientos comenzará el 2 de noviembre con la publicación de contenidos cortos. Estos se distribuirán en formato vertical a través de YouTube, X, Instagram y TikTok. Posteriormente, el 20 de noviembre se emitirá el primer episodio de Mecha Samurai en YouTube, marcando el camino previo al estreno formal de la serie, el cual está programado para ser parte de la temporada de estrenos de anime de la temporada de primavera que inicia en el segundo trimestre del 2027.

El estudio Plott, es conocido por ser responsable de la producción de Teikō Penguin, Konketsu no Karekore y Tengu Tōsen. Además, con este proyecto, estudio Plott y TV Tokyo aspiran a conectar con la audiencia digital mediante un formato accesible que combinará acción y desarrollo de personajes en las redes sociales.

Vía: ANN