Así es Virgin Punk, película dirigida por Yasuomi Umetsu, director de Kite y Mezzo Forte

Durante el Aniplex Online Fest 2024 fue revelada la primera de una serie de largometrajes dirigidos por Yasuomi Umetsu y animados por el estudio Shaft. Virgin Punk es el nombre de este nuevo proyecto de animación original, el cual estará a cargo del director de Kite y Mezzo Forte

Al final del tráiler junto al título se puede leer lo siguiente: «Golpeada por repetidas desgracias, se convirtió en una mera sombra de sí misma».

El primer adelanto de Virgin Punk revela que durante el tercer trimestre del 2025, la primera película de lo que se espera sea una serie de largometrajes, llamada «Clockwork Girl» llegará a las salas de cine de Japón.

¿Cuál es la historia de Virgin Punk?

Junto al primer tráiler, el estudio Shaft comentó que la historia de Virgin Punk muestra el sufrimiento de la protagonista femenina, Ubu, y el deseo y el caos que han tejido los fuertes personajes que la rodean. Por el momento no se conocen más detalles sobre la historia de Virgin Punk.

¿Quiénes están detrás de la producción de Virgin Punk?

Yasuomi Umetsu y el estudio Shaft figuran como creadores originales de Virgin Punk. Umetsu (Kite, Mezzo, Girl’s High, Kiss and Cry) dirige el anime y también diseña los personajes. Yūya Takahashi (Lupin III: Parte IV) se encarga de la composición y el guion de la serie. Gen’ichirou Abe (Kizumonogatari Parte 1: Tekketsu), Shinya Takahashi (Battle Angel), y Maho Kando (Josee, The Tiger and the Fish) son los animadores principales.

Aniplex también compartió una lista adicional de encargados de la animación de Virgin Punk:

Diseño de personajes secundarios: Keita Matsumoto

Diseño mecánico: Niθ

Diseño de atrezo: Naoko Kouda, Shinya Nishizawa

Escenografía artística: Shin’ichi Yokota

Directores de arte: Yūshi Honjō, Yuki Funagakure

Asistente del director de arte: Mizuki Saitō

Diseño de color: Yasuko Watanabe

Directores de fotografía de composición: Takayuki Aizu, Rei Egami

Gráficos de monitor: Cápsula

3DCG: Moe, Cre-p, Dandelion Animation Studio, SHAFT

Montaje: Rie Matsubara

Director de sonido: Shōji Hata

Música: Yoshiaki Dewa

Distribución: Aniplex

Fuente: transmisión oficial del Aniplex Online Fest 2024 en YouTube