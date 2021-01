Hace 2 semanas nos enteramos, que las cuatro OVA de jojo’s Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable tituladas en latinoamérica como Así Habló Kishibe Rohan llegarán el 18 de febrero a Netflix.

Gracias al adelanto que Netflix compartió desde su plataforma hemos conocido que Así Habló Kishibe Rohan estará doblado al español. Desafortunamente, en la ficha técnica del ‘anime’ en Netflix no se encuentra el reparto de actores de voz para Latinoamérica. Sin embargo, en GamerFocus les contaremos que actores de doblaje en Latinoamérica participan en las OVA de JoJo’s Bizarre Adventure: Así Habló Kishibe Rohan.

¿En que se basa JoJo’s Bizarre Adventure: Así Habló Kishibe Rohan?

Así Habló Kishibe Rohan es una serie de historias cortas, o one-shots protagonizados por Kishibe Rohan. Este es un excéntrico mangaka, el cual es uno de los personajes de la cuarta parte de la obra de Hirohiko Araki. Kishibe Rohan también es conocido como el alter ego de Araki y la última historia The Run fue publicada el 26 de febrero del 2018, por la editorial Shueisha.

¿Qué actores de doblaje en latinoamérica participan en las OVA de JoJo’s Bizarre Adventure: Así Habló Kishibe Rohan?

Es bastante inusual que el primer producto doblado de manera oficial al español de Latinoamérica basado en el ‘manga’ de Araki sean las OVA de JoJo’s Bizarre Adventure: Así Habló Kishibe Rohan. Así que si se preguntan qué actores de doblaje participan en Así Habló Kishibe Rohan, aquí les traemos la lista de los actores de voz confirmados.

Otros actores de voz confirmados son Alan Bravo (Wasabi, Sisifo de Sagitario), Dafnis Fernández (Toriko, Tyrion Lannister) y el legendario Mario Castañeda. Este último tendrá un papel menor en uno de los episodios.

¿Cuántos episodios tendrá la primera temporada de JoJo’s Bizarre Adventure: Así Habló Kishibe Rohan?

¿Primera temporada? ¿ósea que hay posibilidades de ver las otras cinco historias?

Hirohiko Araki comenzó a publicar los ‘one-shots’ Kishibe Rohan wa Ugokanai en 1997 y el último de estos ‘one-shots’ fue publicado en el 2018. No obstante, de las nueve historias de Kishibe Rohan wa Ugokanai (Así Habló Kishibe Rohan) solo cuatro han sido adaptadas al ‘anime’. Así que esta es la lista de episodios de JoJo’s Bizarre Adventure: Así Habló Kishibe Rohan que estarán disponibles el 18 de febrero doblados al español en Netflix. Cabe resaltar que el autor no tiene un orden para los episodios y por eso estos tienen números de episodios no secuenciales.

Durante una confesión: publicado en 1997 en la revista Weekly Shonen Jump. Mutsukabe Hill: publicado en la revista Jump Square en diciembre del 2007. Un pueblo millonario: publicado en octubre de 2012 en la revista Weekly Shonen Jump. La Carrera: publicado en febrero del 2018 en la revista Weekly Shonen Jump.

Las OVA de JoJo’s Bizarre Adventure: Así Habló Kishibe Rohan estarán disponibles en Colombia, México, Argentina y demás países de Latinoamérica a partir del 18 de febrero en español con subtitulos en japones y doblado al español de nuestra región.

Fuente: Netflix