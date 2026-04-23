Atención, el jueves llega la película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc a Crunchyroll

La plataforma de anime bajo demanda, Crunchyroll ha confirmado oficialmente que la película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc se integrará a su catálogo. Este lanzamiento, representa el evento de apertura para las celebraciones del «Ani-May» organizadas por la compañía. El filme se presentará de forma simultánea en su versión original con subtítulos y con opciones de doblaje al español de Latinoamérica.

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¿Cuándo se podrá ver la película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc?

Crunchyroll ha confirmado que Chainsaw Man The Movie: Reze Arc estará disponible para todos los suscriptores de su plataforma desde el próximo jueves 30 de abril. La dirección de esta entrega cinematográfica estuvo a cargo de Tatsuya Yoshihara bajo la producción del estudio de animación MAPPA. El equipo principal se completa con Masato Nakazono en la asistencia de dirección, Hiroshi Seko en los guiones, Kazutaka Sugiyama en el diseño de personajes y Kensuke Ushio en la composición musical. Esta película continúa la historia de la primera temporada, la cual fue dirigida por Ryu Nakayama y emitida entre octubre y diciembre de 2022.

¿Cuál es la historia de la película Chainsaw Man?

La película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc adapta el quinto arco argumental de la primera parte del ‘manga’ de Tatsuki Fujimoto. Este arco se conoce como «Bomb Girl» y en el Denji se encuentra con un nuevo interés romántico. Sin embargo, ella resulta tener un lado más explosivo de lo que esperaba. «Bomb Girl», el quinto arco argumental de Chainsaw Man se ubica en el capítulo 40 y termina en el capítulo 52 del ‘manga’ de Tatsuki Fujimoto. Así que nosotros les contamos que si desean continuar la historia en el punto que quedó en el episodio 13 del ‘anime’ de Chainsaw Man, deben leer a partir del capítulo 40 del ‘manga’ ubicado en el volumen o ‘tankobon’ número 5.

¿Cuándo sale la segunda temporada del anime de Chainsaw Man?

Por el momento, solo fue anunciado que la segunda temporada de Chainsaw Man adaptará el arco de los asesinos internacionales; ya se encuentra en producción. Sin embargo, se desconoce si esta nueva tanda de episodios será estrenada en algún momento del 2026.

Fuente: Crunchyroll