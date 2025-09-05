Anime y Manga

Baki-Dou: El camino del guerrero, primer tráiler revela a Musashi Miyamoto y cuándo es el estreno en Netflix

No falta mucho para ver la adaptación al anime del cuarto manga de Keisuke Itagaki.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 19 min

La continuación del anime Hanma Baki, la cual adaptará Baki Dou el cuarto manga de la serie de Keisuke Itagaki, fue anunciada en maro del 2024. Ahora, Netflix ha revelado el primer tráiler de Baki-Dou: El camino del guerrero, nombre que tendrá la nueva serie que adaptará la batalla entre Musashi Miyamoto contra los peleadores de la Arena Subterránea del Kourakuen.

¿Cuándo sale Baki-Dou: El camino del guerrero en Netflix?

La espera por volver a ver luchar a Baki en la pantalla no será mucha. Ya que, el estreno de Baki-Dou: El camino del guerrero será en algún momento del 2026 de manera exclusiva en Netflix. La adaptación al anime de la obra de Itagaki ha cobrado fuerza en los últimos años a través de Netflix. Ya que, en la plataforma se han estrenado las series de forma consecutiva a nivel mundial. El primer anime de Baki en Netflix se estrenó en 2018, seguido por Baki: Dai Raitaisai-hen en 2020 y la serie Baki Hanma en 2021. La segunda temporada de Baki Hanma, que cubre la pelea contra Pickle y el enfrentamiento entre Baki y Yuhiro Hanma, se lanzó en julio y agosto de 2023.

¿Cuál es la historia del anime Baki-Dou: El camino del guerrero de Netflix?

Baki Dou (刃牙道) comenzó su serialización el 20 de marzo del 2014 —dos años después del final del ‘manga’ Hanma Baki: Son of Ogre— en las páginas de la revista Weekly Shonen Champion. El ‘manga’ Baki Dou finalizó el 5 de abril del 2018 con un total de 197 capítulos recopilados en 22 volúmenes o ‘tankōbon’.

La historia del ‘manga’ Baki Dou (2014) comienza semanas después de la batalla entre Yujiro Hanma y Baki. Ahora todos los luchadores de la Arena Maxima de Poder se encuentran sumidos en un ineludible aburrimiento. No obstante, las cosas mejoran para ellos de forma sorprendente. Esto gracias a un proyecto del gobierno japonés para resucitar, por medio de la clonación, al legendario samurái Musashi Miyamoto.

Baki y los demás personajes están fascinados y emocionados por la aparición de Musashi. Sin embargo, las cosas dan un giro aterrador cuando se dan cuenta de que Musashi realmente enfatiza el aspecto «marcial» de las artes marciales. Así que todas las peleas en este arco argumental de la franquicia Baki pueden ser mortales para los personajes.

Fuente: Netflix

