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Baki-Dou: El samurai invencible, esta es la fecha de estreno del primer episodio de la parte final del arco de Musashi Miyamoto

La espera ha terminado y el inicio del final del arco de Musashi Miyamoto no tardará mucho en llegar a Netflix.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Luego del pequeño vistazo a la segunda parte de Baki-Dou: El samurai invencible que vimos en AnimeJapan 2026, las noticias sobre la continuación del arco contra Musashi Miyamoto se detuvieron. Ahora, Netflix ha roto el silencio y ha revelado que no tendremos que esperar mucho para ver el resto de los combates contra el samurái legendario. Adicionalmente, Netflix confirmó oficialmente que la segunda parte de Baki-Dou llegará para concluir de forma definitiva el arco de Musashi Miyamoto. El anime, que funciona como secuela directa de Baki Hanma, regresó recientemente a las pantallas para iniciar esta nueva etapa de la historia, y la plataforma ya aseguró la continuidad de la producción a cargo del estudio de animación TMS Entertainment.

[Actualización con la fecha de estreno y nueva imagen promocional que confirma la fecha de estreno de la parte fina de Baki-Dou: El samurai invencible en Netflix]

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Cuándo sale o es la fecha de estreno del primer episodio de la parte final de Baki-Dou: El samurai invencible en Netflix

El estreno de la segunda parte o final de Baki-Dou está programado para el jueves 18 de junio de 2026. Esta segunda parte se encargará de adaptar los 11 volúmenes restantes del manga, equivalentes a los capítulos que van del 99 al 198. Siguiendo el historial de la serie, se proyecta que la tanda final cuente con 13 o 14 episodios para cerrar este arco, dejando el terreno preparado para la siguiente etapa de la historia, conocida como el arco del Sumo.

Junto con el lanzamiento de la primera temporada de Baki-Dou: El samurai invencible, Purple Play LLC lanzo un contenido descargable que adapta esta nueva parte del anime para su juego Baki: Blood Arena, el cual recientemente analizamos y pueden consultar nuestra opinión en el siguiente enlace. Adicionalmente, el pasado fin de semana, Bandai Namco reveló que Yujiro Hanma será el cuarto personaje de la tercera temporada de Tekken 8, el cual se unirá al juego a principios del 2027.

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Fuente: What’s on Netflix

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