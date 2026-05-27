Anime y Manga

Baki-Dou: El samurai invencible, junio es el mes de estreno de la segunda parte del arco de Musashi Miyamoto

La espera ha terminado y el inicio del final del arco de Musashi Miyamoto no tardará mucho en llegar a Netflix.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Luego del pequeño vistazo a la segunda parte de Baki-Dou: El samurai invencible que vimos en AnimeJapan 2026, las noticias sobre la continuación del arco contra Musashi Miyamoto se detuvieron. Ahora, Netflix ha roto el silencio y ha revelado que no tendremos que esperar mucho para ver el resto de los combates contra el samurái legendario. Adicionalmente, Netflix confirmó oficialmente que la segunda parte de Baki-Dou llegará para concluir de forma definitiva el arco de Musashi Miyamoto. El anime, que funciona como secuela directa de Baki Hanma, regresó recientemente a las pantallas para iniciar esta nueva etapa de la historia, y la plataforma ya aseguró la continuidad de la producción a cargo del estudio de animación TMS Entertainment.

Cuándo sale la segunda parte de Baki-Dou: El samurai invencible en Netflix

Cuándo sale la segunda parte de Baki-Dou: El samurai invencible en Netflix

El estreno de la segunda parte de Baki-Dou está programado para el mes de junio de 2026. Aunque Netflix incluyó formalmente este lanzamiento dentro de su programación para dicho mes, todavía no se ha anunciado un día exacto de estreno, un dato que se espera conocer de manera inminente esta o la siguiente semana.

- Publicidad -

Esta segunda parte se encargará de adaptar los 11 volúmenes restantes del manga, equivalentes a los capítulos que van del 99 al 198. Siguiendo el historial de la serie, se proyecta que la tanda final cuente con 13 o 14 episodios para cerrar este arco, dejando el terreno preparado para la siguiente etapa de la historia, conocida como el arco del Sumo.

Junto con el lanzamiento de la primera temporada de Baki-Dou: El samurai invencible, Purple Play LLC lanzo un contenido descargable que adapta esta nueva parte del anime para su juego Baki: Blood Arena, el cual recientemente analizamos y pueden consultar nuestra opinión en el siguiente enlace. Adicionalmente, el pasado fin de semana, Bandai Namco reveló que Yujiro Hanma será el cuarto personaje de la tercera temporada de Tekken 8, el cual se unirá al juego a principios del 2027.

🔥

Más noticias sobre anime

Estos son todos los ganadores de los Crunchyroll Anime Awards 2026
 Estos son todos los ganadores de los Crunchyroll…
Bleach: Thousand-Year Blood War, el tráiler principal de la temporada final confirma que en los primeros episodios veremos a Yoruichi, Uryu y Kenpachi pelear
 Bleach: Thousand-Year Blood War, el tráiler principal de…
Fallece a los 84 años Yuji Ohno, legendario compositor y pianista de jazz responsable por el tema principal de Lupin III
 Fallece a los 84 años Yuji Ohno, legendario…

Fuente: What’s on Netflix

Más de:
Baki: Blood Arena Baki: Blood Arena
Captain Tsubasa: Rising Sun FINALS, la publicación entra en pausa después del último penal de Japón contra España
Saint Seiya Tenkai-Hen: spoilers del capítulo o fase 3 confirman el regreso del cosmo de Seiya de Pegaso
Tekken 8: Yujiro Hanma, el ogro, es el último personaje de la tercera temporada
Estos son todos los ganadores de los Crunchyroll Anime Awards 2026
Gigant de Hiroya Oku, el autor de Gantz, tendrá una adaptación al anime
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Tamagotchi Paradise presenta dos nuevos modelos, tropical y glacial, con adicionales ambientes y especies
No hay comentarios

Lo último

Tamagotchi Paradise presenta dos nuevos modelos, tropical y glacial, con adicionales ambientes y especies
Cultura POP
Street Fighter 6: así son los trajes DriveTech Wear, gratuitos y «políticamente correctos» para competir
Videojuegos
LEGO Skylines, ‘crossover’ con Cities: Skylines, habría sido filtrado por el sistema de clasificación de Corea
Videojuegos
EA Sports F1 25: 2026 Season Pack – Todo lo que sabemos de la actualización del juego de Codemasters
Videojuegos