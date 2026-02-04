Anime y Manga

Baki-Dou: Netflix muestra un poco de los combates antes del estreno

El nuevo tráiler muestra algunas de las peleas más importantes de la temporada del anime de Baki que veremos en el 2026.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 18 min

Desde finales de enero conocemos que el estreno de la nueva temporada de la obra de Keisuke Itagagi, Baki-Dou, que llegará a Netflix a finales de febrero. Ahora, la producción del anime ha lanzado un nuevo tráiler de Baki-Dou que confirma cuáles serán las canciones de apertura y cierre que escucharemos en esta nueva tanda de episodios.

La banda de J-rock WANIMA es la encargada del tema de interpretar el opening de Baki-Dou titulado “Furuboko”, mientras que el solista Novel Core interpreta el ending titulado “Mountain Top”. En cuanto al reparto de voces, el nuevo tráiler confirma que Naoya Uchida —conocido por interpretar a Madara Uchiha en Naruto— será quien de vida a Miyamoto Musashi en Baki-Dou.

- Publicidad -

¿Cuándo sale Baki-Dou: El camino del guerrero en Netflix?

¿Cuáles son las peleas que veremos en el anime Baki-Dou de Netflix?

El estreno de todos los episodios de Baki-Dou: El camino del guerrero en Netflix está programado para el jueves 26 de febrero de 2026. La adaptación al anime de la obra de Itagaki ha cobrado fuerza en los últimos años a través de Netflix. El primer anime de Baki en Netflix se estrenó en 2018, seguido por Baki: Dai Raitaisai-hen en 2020 y la serie Baki Hanma en 2021. La segunda temporada de Baki Hanma, que cubre la p

¿Cuáles son las peleas que veremos en el anime Baki-Dou de Netflix?

¿Cuáles son las peleas que veremos en el anime Baki-Dou de Netflix?

Si no pueden esperar a conocer cada una de las peleas que adaptará el anime de Baki-Dou, les contamos cuáles son y en qué parte del manga de Keisuke Itagaki las pueden encontrar antes del estreno de la nueva temporada de Baki en Netflix.

Guía de peleas del manga Baki-DouCap. InicioCap. Finaliza
Baki contra Sam Pierre Atlas33
Yujiro Hanma contra Kaoru Hanayama1823
Musashi Miyamoto contra Baki Hanma2631
Musashi Miyamoto contra Doppo Orochi3840
Musashi Miyamoto contra Retsu Kaioh5265
Musashi Miyamoto contra Gouki Shibukawa7477
Yujiro Hanma contra Musashi Miyamoto8287
Izou Motobe contra Gaia9091
Izou Motobe contra Jack Hanma9397
Musashi Miyamoto contra Pickle101107
Musashi Miyamoto contra Gaia110112
Musashi Miyamoto contra Pickle116123
Musashi Miyamoto contra Izou Motobe125133
Musashi Miyamoto contra Kaoru Hanayama160170
Baki Hanma contra Musashi Miyamoto182193

Fuente: TMSアニメ公式チャンネル

Yomi no Tsugai, el nuevo anime de la autora de Fullmetal Alchemist, ya tiene fecha de estreno
Hunter x Hunter: Togashi actualiza el estado del manga, el cual regresará pronto
The Ghost in the Shell: esta es la fecha de estreno del nuevo anime a cargo del estudio de Dan Da Dan
Conoce cuándo sale la secuela del manga de Kenichi: El discípulo más fuerte
Crunchyroll anuncia las fechas clave de los Anime Awards del 2026
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Genshin Impact: Dónde están todos los árboles de la fortuna de Liyue – evento Rito de la Linterna 2026
No hay comentarios

Lo último

Genshin Impact: Dónde están todos los árboles de la fortuna de Liyue – evento Rito de la Linterna 2026
Videojuegos
Estuvimos en New York con Nintendo jugando Mario Tennis Fever, SMB Wonder para Switch 2 y reviviendo al Virtual Boy
Videojuegos
My Hero Academia: All’s Justice – Reseña (PC)
Overwatch se reinventa con 10 nuevos héroes, colaboración con Hello Kitty y un nuevo sistema de temporadas para celebrar sus 10 años
Videojuegos