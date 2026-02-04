Baki-Dou: Netflix muestra un poco de los combates antes del estreno

Desde finales de enero conocemos que el estreno de la nueva temporada de la obra de Keisuke Itagagi, Baki-Dou, que llegará a Netflix a finales de febrero. Ahora, la producción del anime ha lanzado un nuevo tráiler de Baki-Dou que confirma cuáles serán las canciones de apertura y cierre que escucharemos en esta nueva tanda de episodios.

La banda de J-rock WANIMA es la encargada del tema de interpretar el opening de Baki-Dou titulado “Furuboko”, mientras que el solista Novel Core interpreta el ending titulado “Mountain Top”. En cuanto al reparto de voces, el nuevo tráiler confirma que Naoya Uchida —conocido por interpretar a Madara Uchiha en Naruto— será quien de vida a Miyamoto Musashi en Baki-Dou.

¿Cuándo sale Baki-Dou: El camino del guerrero en Netflix?

El estreno de todos los episodios de Baki-Dou: El camino del guerrero en Netflix está programado para el jueves 26 de febrero de 2026. La adaptación al anime de la obra de Itagaki ha cobrado fuerza en los últimos años a través de Netflix. El primer anime de Baki en Netflix se estrenó en 2018, seguido por Baki: Dai Raitaisai-hen en 2020 y la serie Baki Hanma en 2021. La segunda temporada de Baki Hanma, que cubre la p

¿Cuáles son las peleas que veremos en el anime Baki-Dou de Netflix?

Si no pueden esperar a conocer cada una de las peleas que adaptará el anime de Baki-Dou, les contamos cuáles son y en qué parte del manga de Keisuke Itagaki las pueden encontrar antes del estreno de la nueva temporada de Baki en Netflix.

Guía de peleas del manga Baki-Dou Cap. Inicio Cap. Finaliza Baki contra Sam Pierre Atlas 3 3 Yujiro Hanma contra Kaoru Hanayama 18 23 Musashi Miyamoto contra Baki Hanma 26 31 Musashi Miyamoto contra Doppo Orochi 38 40 Musashi Miyamoto contra Retsu Kaioh 52 65 Musashi Miyamoto contra Gouki Shibukawa 74 77 Yujiro Hanma contra Musashi Miyamoto 82 87 Izou Motobe contra Gaia 90 91 Izou Motobe contra Jack Hanma 93 97 Musashi Miyamoto contra Pickle 101 107 Musashi Miyamoto contra Gaia 110 112 Musashi Miyamoto contra Pickle 116 123 Musashi Miyamoto contra Izou Motobe 125 133 Musashi Miyamoto contra Kaoru Hanayama 160 170 Baki Hanma contra Musashi Miyamoto 182 193

Fuente: TMSアニメ公式チャンネル

