Baki: guía de cómo ver y leer la obra de Keisuke Itagaki

La saga de la arena secreta. Este arco comprende desde el episodio 1 al 73 del ‘manga’ y del 17 al 24 del ‘anime’. Cabe aclarar que la subtrama del torneo de Karate, la cual comprende del capítulo 1 al 8 del ‘manga’, no está incluida en el ‘anime’. No obstante, la OVA llamada Grappler Baki: The Ultimate Fighter (1994) sí abarca esta pequeña historia.