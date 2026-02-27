Baki: guía de cómo ver y leer la obra de Keisuke Itagaki

Keisuke Itagaki es el ‘mangaka’ japonés responsable de crear Grappler Baki. Este autor ha dedicado casi la totalidad de su carrera a escribir la historia y el universo en el que habitan Hanma Baki y sus amigos. Es así como, a lo largo de 35 años, el autor japonés ha cautivado al público de su país. Sin embargo, la popularidad de su obra en Occidente escalo exponencialmente desde el estreno exclusivo de las nuevas adaptaciones en Netflix. Esto se debe a la adaptación de su segundo ‘manga’, llamado Baki, por parte de Netflix y TMS Entertainment.

Ahora que ha sido estrenada la serie Baki Dou (el samurai invencible) en Netflix. les presentamos esta guía para leer los ‘manga’ de la franquicia Grappler Baki o prepararte para ver la serie y resolver tus dudas.

Orden de la historia de Baki

Con casi 30 años, la obra de Itagaki no es fácil de entender para algunos fanáticos. Esto se debe a la serie Baki, que debutó el 25 de junio de 2018 para Netflix en Japón y que no narra los eventos desde el comienzo de la historia.

La serie cuenta en total con 26 episodios y narra los hechos vistos en el primer arco del segundo ‘manga’ de Itagaki. Este es conocido en Occidente bajo el nombre de New Grappler Baki. Para llegar a ese punto de la historia, debemos conocer sus inicios. Hay que volver al primer ‘manga’ de la franquicia publicado en 1991 por la editorial Akita Shoten en la revista Shōnen Champion.

Baki the Grappler – Primer manga que debes leer

Este ‘manga’ debutó en 1991 y terminó en 1999. Con un total de 370 capítulos, que fueron distribuidos en 42 volúmenes, los lectores apenas conocen los inicios de Baki. Este ‘manga’ tuvo una adaptación animada de la mano del estudio Group TAC en el 2001. La historia de Baki The Grappler está dividida en tres grandes sagas:

La saga de la arena secreta. Este arco comprende desde el episodio 1 al 73 del ‘manga’ y del 17 al 24 del ‘anime’. Cabe aclarar que la subtrama del torneo de Karate, la cual comprende del capítulo 1 al 8 del ‘manga’, no está incluida en el ‘anime’. No obstante, la OVA llamada Grappler Baki: The Ultimate Fighter (1994) sí abarca esta pequeña historia.

La saga de la infancia. Esta es la segunda gran saga del ‘manga’, ya que en ella se encuentran condensadas cinco subtramas. En la versión animada, esta es la historia que introduce a Baki al espectador. Esta historia va desde el capítulo 74 al 180 del ‘manga’. En la versión animada podemos ver la saga de la infancia de Baki durante los primeros 16 episodios.

El torneo de poder máximo. Esta es la última saga del ‘manga’ Baki the Grappler y va desde el capitulo 181 al 370. En el ‘anime’, esta saga es adaptada desde el capítulo 25 hasta el 48.

New Grappler Baki – el primer manga que adaptó Netflix

El segundo ‘manga’ de esta franquicia se llama, al igual que su adaptación para Netflix, Baki. Sin embargo, en Occidente al ‘manga’ se le conoce por el nombre de New Grappler Baki. Baki debutó en 1999 y terminó el 24 de noviembre del 2005, con un total de 275 capítulos. Estas son las tres grandes sagas del segundo ‘manga’ de Keisuke Itagaki:

Los Convictos Más Malvados del Corredor de la Muerte. La primera saga comprende desde el capitulo 1 al 158 del ‘manga’. En cuanto a su versión animada, la primera saga de este ‘manga’ es adaptada en la primera y segunda parte del ‘anime’ de Netflix que debutó en el 2018.

La saga del gran torneo de Raitai. La segunda saga de Baki va desde el capitulo 159 al 240 del ‘manga’. En la versión de Netflix, la saga del Raitai comienza en el episodio 25 de la segunda tanda de episodios de la primera temporada y continúa hasta el octavo episodio de la segunda.

Saga del encuentro divino de los niños. En el ‘manga’, esta historia comprende los capítulos 241 al 275. En la adaptación de Netflix, la saga de Alai Jr. empieza en el noveno episodio de la segunda temporada y termina en el penúltimo capítulo de esta temporada.

Si desean conocer nuestras impresiones de la temporada del 2020 de la adaptación de Baki de Netflix, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Hanma Baki – la segunda serie de Netflix sobre Baki

Este ‘manga’, que en Occidente es conocido como Baki: Son of Ogre, continúa directamente después de los acontecimientos del anterior ‘manga’. Esta sería la siguiente parte en ser animada, si es que Netflix decide renovar el proyecto. Originalmente, el ‘manga’ debutó en la revista Weekly Shōnen Champion el 1 de diciembre del 2005. Luego de 311 capítulos recopilados en 37 volúmenes, el ‘manga’ concluyó el 16 de agosto del 2012.

Jun Guevaru es de Suramérica y su apariencia está basada en la del líder revolucionario Ernesto «Ché» Guevara. Este personaje debutó en la segunda saga del ‘manga’ Hanma Baki.

La historia comienza con Baki creando una nueva forma de entrenamiento, en la cual puede llegar a «materializar» un oponente para entrenar. A esta parte, que comprende del capítulo 1 al 14, se le conoce como «La saga del combate contra la sombra». La segunda historia se llama «La saga de la batalla en la prisión«. En esta parte, que cubre los capítulos del 15 al 78, Baki comete un crimen para poder ir a prisión y luchar contra Biscuit Oliva.

En la tercera saga, los luchadores conocen a un misterioso hombre de las cavernas llamado Pickle. La guerra contra Pickle comprende desde el capítulo 79 al 185 del ‘manga’ Hanma Baki. La siguiente historia nos cuenta las vivencias de uno de los personajes secundarios luego de ser derrotado por Pickle. Esta cuarta saga va desde el capítulo 186 al 241. Finalmente, desde el capitulo 242 al 311 se desarrolla la tan esperada batalla entre Baki y su padre Yujiro Hanma.

Baki-Dou (刃牙道)

La historia del ‘manga’ Baki Dou (2014) comienza semanas después de la batalla entre Yujiro Hanma y Baki. Ahora todos los luchadores de la Arena Maxima de Poder se encuentran sumidos en un ineludible aburrimiento. No obstante, las cosas mejoran para ellos de forma sorprendente. Esto gracias a un proyecto del gobierno japonés para resucitar, por medio d ela clonación, al legendario samurái Musashi Miyamoto.

Baki y los demás personajes están fascinados y emocionados por la aparición de Musashi. Sin embargo, las cosas dan un giro aterrador cuando se dan cuenta de que Musashi realmente enfatiza el aspecto «marcial» de las artes marciales. Así que todas las peleas en este arco argumental de la franquiciaBaki pueden ser mortales para los personajes.

Baki Dou (el samurai invencible) es el nombre de la adaptación al anime del cuarto manga del universo de Baki.

Actualmente, esta es la serie que ha recibido la más reciente adaptación al anime y fue estrenada en Netflix el 26 de febrero de 2026. Sin embargo, este no es el final de Baki, ya que, luego de la batalla contra Musashi Miyamoto los guerreros de la arena maxima de poder tienen aún dos aventuras más escritas por Itagaki.

el ‘manga’ Baki Dou, que continua la historia del ‘anime’ Hanma Baki no cuenta con arcos argumentales. Esto debido a que toda la historia de Baki Dou sigue las luchas de los diferentes peleadores de la Arena Maxima de Poder contra el legendario samurai. Así que en nuestra guía les contaremos sin ‘spoilers’ cuáles son las peleas del ‘manga’ Baki Dou y en qué capítulos del ‘manga’ se ubican.

Listado y guía de lectura de las 15 peleas del ‘manga’ Baki Dou:

Guía de peleas del ‘manga’ Baki Dou Inicia Termina Baki contra Sam Pierre Atlas 3 3 Yujiro Hanma contra Kaoru Hanayama 18 23 Musashi Miyamoto contra Baki Hanma 26 31 Musashi Miyamoto contra Doppo Orochi 38 40 Musashi Miyamoto contra Retsu Kaioh 52 65 Musashi Miyamoto contra Gouki Shibukawa 74 77 Yujiro Hanma contra Musashi Miyamoto 82 87 Izou Motobe contra Gaia 90 91 Izou Motobe contra Jack Hanma 93 97 Musashi Miyamoto contra Pickle 101 107 Musashi Miyamoto contra Gaia 110 112 Musashi Miyamoto contra Pickle 116 123 Musashi Miyamoto contra Izou Motobe 125 133 Musashi Miyamoto contra Kaoru Hanayama 160 170 Baki Hanma contra Musashi Miyamoto 182 193

Durante la promoción de Rambo: la última misión en Japón, GAGA Corporation y Lionsgate encomendaron a Itagaki una ilustración para la película protagonizada por Sylvester Stallone.

Baki-Dou (バキ道)

El primer manga que continua la historia de el ‘manga’ Baki-Dou —que se diferencia del anterior por que el nombre de Baki está escrito con katakana (バキ)— es la quinta historia de Keisuke Itagaki. Esta obra comenzó en el 2018 y actualmente continúa su serialización en la revista Weekly Shōnen Champion, de la editorial Akita Shoten. En este nuevo manga, Baki y sus amigos deben luchar contra los mejores peleadores de sumo de Japón y el sucesor de «Nomi no Sukune».

Baki-Rahen

Este manga inicio en el 2023 y actualmente se encuentra en publicación en las páginas de la revista Weekly Shonen Champion. Esta sexta parte de la franquicia, titulada Baki Rahen, se aleja un poco del camino habitual de Baki para poner el foco de la historia en Jack Hanma. Aunque la serie suele tratar sobre la rivalidad con Yujiro, aquí exploramos cómo Jack ha crecido en fuerza paralelamente a los eventos principales. La trama se centra ahora en su evolución individual como luchador e hijo del Ogro. Todo esto mientras somos testigos de la obsesiva lucha de Jack por volverse cada vez más poderoso.