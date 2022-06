¿Qué es «Tú no metes cabra sarabambiche» y por qué está relacionado con Baki?

Una vez más volvemos a hablar de Baki Hanma. Esta vez no es para describir el próximo arco de Pickle, los detalles de la cuarta temporada o cómo seguir la historia después de esta. En realidad vamos a explicar de qué se trata el meme conocido como «Tú no metes cabra», «Tunometecabra» o «Tunometecabrasarabambiche», qué es y por qué está relacionado de alguna forma con Baki.

Si no te suena todavía esta frase, es porque nunca has escuchado la canción Tú no metes cabra de Bad Bunny:

La canción fue lanzada en 2017 y su video oficial muestra al artista puertorriqueño andando con varias modelos en un pueblo del estilo del Viejo Oeste. En esta canción se repite todo el tiempo «tú no metes cabra, sarabambiche«. A pesar de que es pegajosa, su significado puede ser difícil de entender.

¿Qué significa «Tú no metes cabra, sarabambiche?»

«Tú no metes cabra» se convirtió en una canción muy común para mostrar las peleas que ocurren en Baki.

En Puerto Rico y otros países del Caribe la expresión «meter cabra» significa «meter miedo» o incluso «engañar».

Por otro lado, «sarabambiche» es solo un anglicismo. En realidad se trata del insulto ‘son of a bitch‘ (hijo de p*****).

En resumen, «tú no metes cabra, sarabambiche» significa «tú no metes miedo, hijo de perra«.

¿Cuándo esta canción empezó a ser relacionada con Baki?

Entendiendo esta frase, podemos interpretar que esta canción habla de un hombre que no se deja intimidar de nadie y que es muy seguro de sí mismo. Básicamente, alguien inquebrantable.

Esta descripción queda muy bien para uno de los personajes más emblemáticos de Baki, Yujiro Hanma, el papá de Baki, conocido como «El Ogro». Es el personaje más fuerte hasta ahora y el que da más miedo de todos. Se trata de un mercenario ultramusculoso con capacidades de combate excepcionales y cuya aparición hace temblar hasta a los espectadores. Está todo el tiempo acechando las acciones de su hijo para que se convierta en un rival digno de enfrentarlo.

Conociendo esta descripción, era cuestión de tiempo para que Yujiro Hanma tuviera su propio tema musical mostrándolo como «el más malo». Fue hace aproximadamente seis meses (noviembre de 2021) cuando surgieron los primeros montajes mostrando la brutalidad de Yujiro junto a la canción «Tu no metes cabra». Desde entonces la canción se ha prestado para ser un sello de identidad no solo para Yujiro, sino también para todos los luchadores musculosos de Baki.

Los memes con Baki

Ahora cualquier escena de Baki puede tener esta canción. De hecho, para algunos esta ahora debería ser el tema de apertura del anime:

Para muchos ha sido graciosa la relación entre Yujiro y otros personajes de Baki con las frases de «Tú no metes cabra», «tunometecabra», «tunometecabrasarabambiche», etc. Muchos lo usan para referirse de forma graciosa a Baki.

Sin embargo, otros lo usan para comparar acciones increíbles o muy temerarias a las de Yujiro Hanma. Si alguien es capaz de destacar por sus capacidades físicas, es probable que usen la canción Tú no metes cabra, mejor si dicha persona tiene grandes músculos.

Si bien Tú no metes cabra es la canción preferida, algunos han usado adicionalmente otras canciones de ‘trap’ en español para describir ciertos personajes.

El meme se ha difundido tanto, que ya el buscador de Netflix arroja los resultados de Baki cuando alguien busca «Tunometecabra».

A veces también se relaciona a la canción con Kengan Ashura.

¿Conocías el meme de «Tú no metes cabra» o «Tunometecabrasarabambiche» de Baki?

