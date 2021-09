Berserk: el ‘manga’ podría terminar en el capítulo 364

Desde el inesperado fallecimiento de Kentaro Miura, los fanáticos del ‘manga’ Berserk han estado a la expectativa de conocer cuál será el futuro de Guts. Esta espera está punto de terminar, ya que el 10 de septiembre el capítulo 364 del ‘manga’ de Berserk estará en las páginas de la revista Young Animal de la editorial Hakusensha.

¿El capítulo 364 del ‘manga’ de Berserk será el final de la serie?

Portada de la revista Young Animal número 18, donde estará el capítulo 364 del ‘manga’ de Berserk.

Según una nota del editor de Miura, no hay por el momento una decisión definitiva acerca si este será o no el final del ‘manga’ de Kentaro Miura. Esta nota se encuentra en las páginas del capítulo 364 del ‘manga’ de Berserk. El capítulo 364 llegará al mercado el próximo viernes 10 de septiembre en Japón. Adicionalmente, la nota del editor dice que el capítulo 364 del ‘manga’ de Berserk fue el último en el que trabajo Kentaro Miura y este fue terminado por el equipo de asistentes del ‘mangaka’ que trabajan en el Studio Gaga. Por el momento, Studio Gaga no ha hecho un anuncio oficial sobre una posible continuación del ‘manga’ Berserk. Sin embargo, puede que en diciembre tengamos más noticias sobre el futuro de Berserk.

Adicionalmente, el capítulo 364 del ‘manga’ Berserk tendrá la primera página a color y la edición 18 del 2021 de la revista Young Animal también servirá como homenaje póstumo al ‘mangaka’ Kentaro Miura.

¿Cuándo saldrá a la venta el tomo recopilatorio o ‘tankōbon’ 41 del ‘manga’ de Berserk?

La editorial Hakusensha ha anunciado que el tomo volumen o ‘tankōbon’ 41 del ‘manga’ Berserk estará disponible en Japón el viernes 24 de diciembre del 2021. El volumen o ‘tankōbon’ 41 del ‘manga’ Berserk estará disponible en su versión normal y especial. Esta última, incluirá un arte sobre lienzo y un CD drama.

El arte sobre lienzo que tendrá la edición especial del tomo o ‘tankōbon’ 41 del ‘manga’ de Berserk fue ilustrado por Kentaro Miura. Esta ilustración es la imagen de la exhibición de arte de Berserk llamada «Great Berserk Exhibition». la cual se llevará a cabo en Tokio en el complejo de edificios Sunshine City al este de Ikebukuro.

¿Qué parte del ‘manga’ de Berserk adaptará el CD drama que vendrá con el tomo o ‘tankōbon’ 41?

El Cd drama que vendrá en el tomo 41 de Berserk contará con las voces de los seiyū del ‘anime’ del 2016. El CD drama adaptará el capítulo 354 del ‘manga’ Berserk.

