Berserk: tras cinco años sin Miura, Kouji Mori recuerda la promesa que lo impulsa a terminar el manga

El 6 de mayo de 2021, el mundo del manga sufrió una de sus pérdidas más profundas de la última decada cuando Kentaro Miura, autor de Berserk, falleció a causa de una disección aórtica aguda. Hoy, al cumplirse cinco años de su partida, la industria y la comunidad de seguidores conmemoran su influencia artística, al tiempo que todos los ojos recaen Kouji Mori. El amigo más cercano de Miura y actual responsable de concluir la historia de Berserk.

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Today marks 5 years since the passing of legendary #Berserk creator Kentaro Miura, whose loss continues to be felt by fans worldwide.



We are forever honored to publish his works, as his legacy continues to have an impact on fans around the world. pic.twitter.com/MdykVjYogS — Dark Horse Comics (@DarkHorseComics) May 6, 2026 Adicionalmente, editoriales como Dark Horse Comics también han recordado la partida del autor de Berserk.

La relación entre Miura y Mori ha trascendido lo profesional para convertirse en el motor emocional que mantiene con vida a Berserk. Ya que, tras el fallecimiento de Miura, la obra entró en una pausa prolongada, solo para regresar bajo la supervisión de Mori y el talento de Studio Gaga. Sin embargo, esta continuación también es un acto de lealtad basado en décadas de discusiones y notas compartidas entre los dos amigos. Mori, quien se define a sí mismo como un «fundamentalista» y el mayor admirador de la técnica de Miura, ha pedido perdón a los lectores por la naturaleza imperfecta que implica una obra sin su autor original, reconociendo que no podía simplemente ignorar la historia que su amigo intentaba completar.

Cinco años de en la soledad de continuar una obra ajena

Este quinto aniversario de la partida de Miura ha estado marcado por una revelación íntima compartida por Mori. La promesa de un viaje a Okinawa, el cual ambos solían bromear sobre el futuro, calculando que cuando Mori terminara sus proyectos Tiger y D Diver, Miura finalmente concluiría Berserk. «Por supuesto, no confiaba en sus cálculos para nada… jaja», expresó Mori con una mezcla de nostalgia y tristeza. Esto acompañado de una foto de su amigo, Kentaro Miura sonriendo en una playa.

Actualmente, el futuro de Berserk permanece en una constante incertidumbre. Ya que, aunque Studio Gaga continúa trabajando, el próximo capítulo no tiene una fecha de publicación oficial. Esto ha dejado a los lectores en un punto crítico donde Guts, se encuentra atrapado y sufriendo un colapso mental tras el secuestro de Casca por parte de Griffith. Mientras tanto, por el lado del anime hay un silencio absoluto mientras que han enviado cartas de cese y desista a los fanáticos que han intentado llevar a cabo proyectos en honor a la obra de Miura. Así que, solo resta esperar que si algún día vuelve Berserk al anime, la adaptación no sea el desastre que las dos anteriores fueron.

Fuente: @morichankenchan