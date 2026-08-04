Anime y Manga

Black Clover: así es el tráiler promocional del tankōbon final del manga de Yuki Tabata

Luego de 11 años el manga de Black Clover finaliza su publicación con 38 volúmenes recopilatorios y un total de 392 capítulos.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Tras 11 años de serialización, el manga de Black Clover, de Yuki Tabata, concluyó oficialmente el pasado mes de mayo. Sin embargo, el último tankōbon o volumen recopilatorio faltaba por ser publicado. Afortunadamente, la espera ha terminado y para conmemorar este acontecimiento y celebrar el final definitivo de la obra, se ha publicado un nuevo tráiler promocional. Este avance repasa el recorrido de Asta por la historia y acompaña el cierre de la obra de Yuki Tabata.

El volumen 38, que recopila los capítulos finales de la saga, ya se encuentra disponible a la venta en Japón. No obstante, por el momento no se ha confirmado una fecha para su distribución e integración en el mercado internacional.

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Este tomo final llegó a las estanterías acompañado por un libro de guía especial. Dicho material incluye múltiples detalles inéditos que Tabata no logró incorporar en la trama principal por diversas razones. Asimismo, el libro integra un capítulo extra de 15 páginas situado poco antes del desenlace de la serie, el cual detalla los sucesos previos al salto temporal que sitúa a Asta en su nuevo rol como Rey Mago del reino del Trébol.

¿Vale la pena el final de Black Clover?

El cierre de la historia resuelve la rivalidad entre Asta y Yuno tras lucha contra Lucius. Ambos recibieron el reconocimiento del Reino del Trébol y contaban con el respaldo necesario de la gente, por lo que enfrentarse era la única vía para determinar al más fuerte y coronar al nuevo Rey Mago.

Además, la obra confirma romances importantes entre diversos personajes y el inicio de sus familias tras la guerra. Sin embargo, el final deja inconcluso el futuro sentimental de Asta, pues ni Noelle ni Mimosa logran expresarle sus sentimientos. Este tipo de finales abiertos y ambiguos son muy comunes en la demografía shonen, ala cual pertenece el manga de Black Clover. Así que para muchos de los lectores en occidente, el final de Black Clover no ha sido del todo satisfactorio.

¿Cuándo sale la segunda temporada de Black Clover?

El nuevo tráiler ha confirmado que la transmisión oficial de esta segunda temporada de Black Clover comenzará de manera regular en la televisión japonesa y plataformas de streaming como Crunchyroll en nuestra región a partir de octubre de 2026.

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Fuente: ジャンプチャンネル

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