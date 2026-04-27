Anime y Manga

Black Clover: Asta poza como el rey mago en la portada de la Jump Giga que traerá el final del manga

Con el final de Black Clover, la historia de superación de un joven sin magia en un mundo donde esta lo es todo, termina luego de 11 años.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Desde hace un par de semanas sabemos que el próximo viernes 1 de mayo de 2026 en la edición de primavera de la revista Jump Giga finalizará el manga de Black Clover luego de 11 años de publicación. Sin embargo, hoy durante el Jump Press, la editorial Shueisha compartió la portada de la revista Jump Giga de primavera 2026. Esta estará protagonizada por Asta, el cuál aparece con su atuendo de rey mago para celebrar el final de su historia en la Jump.

Los capítulos 390 al 392 marcarán el final del manga Black Clover de Yuki Tabata

Shueisha ha confirmado que esta edición especial de la revista Jump Giga contará con tres capítulos del manga Black Clover (390 – 392), donde se desarrollará la batalla decisiva entre Asta y Yuno para determinar quién se convertirá en el Rey Mago. Con el final de Black Clover, que se publicará en la Jump Giga de primavera 2026, la historia de superación de un joven sin magia en un mundo donde esta lo es todo, finalmente alcanza el punto culminante que sus lectores han esperado por 11 años.

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La trayectoria de Black Clover se divide en dos grandes etapas. Su inicio en la Weekly Shonen Jump en el 2015 y su posterior traslado a la Jump GIGA en diciembre de 2023. Con más de 19 millones de copias en circulación, la obra de Yuki Tabata ha logrado un éxito global con su adaptación al anime (2017-2021) y expandiéndose hacia el cine y el teatro y pronto será estrenada la segunda temporada del anime.

¿Qué más traerá la edición de primavera 2026 de la revista Jump Giga?

El número de mayo de la Jump GIGA incluirá contenido exclusivo como una entrevista especial entre el mmangaka Yuki Tabata y Gakuto Kajiwara, el actor de voz de Asta; protagonista de Black Clover. También se han anunciado diversos obsequios físicos, entre los que destacan un canvas de Black Clover, así como material promocional de otras obras como Jujutsu Kaisen y Kill Blue.

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