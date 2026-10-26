Anime y Manga

Black Clover: este es el elenco del doblaje al español de Latinoamérica

El primer episodio de la segunda temporada de Black Clover con doblaje al español de Latinoamérica ya se encuentra disponible en Crunchyroll.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

La segunda temporada del anime de Black Clover adaptará el tramo final de la historia del manga de Yuki Tabata. Desde el primer episodio, o el 171 de toda la adaptación al anime, marca el inicio de la incursión directa en el Reino de la Pica y la preparación de los Caballeros Mágicos para rescatar a los capitanes de Amanecer Dorado y los Toros Negros. Para alegría de los fanáticos de la región, el primer episodio con doblaje en español de Latinoamérica ya se encuentra disponible de forma oficial en la plataforma Crunchyroll desde el pasado 24 de octubre.

¿Cuáles son el estudio, director y actores de doblaje a cargo del doblaje al español de Latinoamérica de la segunda temporada de Black Clover?

La producción del doblaje en español de Latinoamérica se encuentra a cargo del estudio VSI Mexico, bajo la dirección de Aurealiano Castillo. La adaptación del guión fue realizada por Montserrat Rea, mientras que la producción contó con la gestión de Gerardo Torres. En el apartado técnico, Sebastián Salgado asumió las labores de grabación, Carlos Gómez está al frente de la mezcla y Daniel Hernández supervisa el control de calidad.

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En cuanto al reparto, la entrega combina el regreso de talentos conocidos con nuevas voces. Entre los actores que repiten su participación hecha en la primera temporada se encuentran Alberto Bernal (Asta), Alberto Meléndez (Nacht Faust), Brandon Santini (Langris Vaude), Carlos Barragán (Nozel Silva), Pascual Mercury (Yuno), Jhony Torres (Jack, el Destripador), Elena Ramírez (Mereoleona Vermillion), Julio Bernal (Alecdora Sandler / Moris Libardirt), Erick Selim (Lotus Whomalt), Dafnis Fernández (Fuegoleon Vermillion), Luis Leonardo Suárez (Sekke Bronzazza), Jorge Badillo (Rokken), Manuel Campuzano (Xerx Lugner), Geezuz González (Rill Boismortier / Ragus), Valentina Souza (Charlotte Roselei), Natalia Duber (Ciel Grinberryall) y Annie Rojas.

Por otro lado, el elenco suma importantes incorporaciones como como las voces de Diego Becerril, Rafa Pacheco, Eduardo Martínez, Czar Bm, Pablo Mejía, Jesús Cortés, Diego Álvarez, Diana Olivera, Rodrigo Monter y Germán Fabregat.

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Fuente: Página de Crunchyroll Latinoamérica

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