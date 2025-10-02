Anime y Manga

Black Clover: los capítulos 384, 385 y 386 ya tienen fecha de lanzamiento

Adicional, a los tres capítulos, el manga de Black Clover tendrá una página a todo color en la Jump Giga de otoño de 2025.

Poco a poco el año 2025 va llegando a su fin y como es costumbre con el inicio del último trimestre del año comienzan las noticias sobre el lanzamiento de una nueva edición de la revista Jump Giga. Precisamente, una filtración proveniente de las páginas de la edición número 45 de la revista semanal Shonen Jump, la cual sale a la venta este domingo en Japón, reveló la fecha de publicación de la edición de otoño de la revista Jump Giga, la cual contendrá tres nuevos capítulos del manga de Black Clover.

¿Cuándo sale el capítulo 384, 385 y 386 del manga Black Clover?

Los capítulos 384, 385 y 386 del manga Black Clover estarán disponibles a partir del jueves 30 de octubre. Este es el día en el que será publicado el fascículo de octubre de la revista Jump Giga. En nuestra región, los capítulos 384, 385 y 386 del manga Black Clover se podrán leer desde la aplicación o página de Manga Plus. Adicionalmente, la edición de la revista Jump Giga de otoño de 2025 tendrá como portada a My Hero Academia. Adicionalmente, el manga de Black Clover tendrá una página a color.

¿Cuándo será el estreno de la segunda temporada de Black Clover?

La imagen promocional no revela cuándo será el estreno de la segunda temporada de Black Clover. Sin embargo, confirma que el regreso del anime Black Clover será emitido a través del servicio de suscripción para Japón TVer. Adicionalmente, teniendo en cuenta que esta revista debe ser publicada el día lunes 7 de julio en Japón, la imagen promocional revela que ya está disponible un video promocional. Así que lo más seguro es que este fin de semana —durante Anime Expo 2025— Pierrot reveló oficialmente los detalles de la segunda temporada de la adaptación al anime del manga de Yuki Tabata. Cabe resaltar, que si ya tienen preparado un tráiler de la segunda temporada de Black Clover es muy probable que el regreso de Asta se dé en el 2026.

¿Cuándo será el estreno de la segunda temporada de Black Clover?
La imagen promocional revelá cómo se verá el nuevo diseño de Asta y Liebe para el regreso del anime de Black Clover.
