Black Clover: ¿Mimosa o Noelle será la pareja de Asta? Estas son las parejas o ‘ships’ que quedan al final del manga

Tras 11 años de serialización, el manga de Black Clover, la obra de fantasía de Yuki Tabata, se prepara para su esperado desenlace. Luego de su transferencia a la revista Jump Giga, se ha confirmado que los tres capítulos finales, que narran el «clímax de la historia», se publicarán el 1 de mayo de 2026. Sin embargo, más allá de la batalla por el título de Rey Mago, el interés de algunos de los lectores del manga de Yuki Tabata se centra en las relaciones sentimentales de los personajes de la historia; en especial de los miembros de los toros negros. Afortunadamente, los primeros spoilers de los capítulos finales del manga de Black Clover nos confirman algunas de las relaciones o parejas que terminan juntos al final de la aventura.

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Advertencia, a continuación hablaremos con spoilers del final del manga Black Clover. Así que han quedado advertidos y continúan leyendo bajo su responsabilidad.

¿Cuáles son las parejas qué quedan juntas al final del manga de Black Clover?

El final de la obra ha dejado varias uniones establecidas entre los caballeros mágicos. Entre los compromisos o parejas que se han confirmado quedan juntas al final de Black Clover se encuentran Finral y Finesse, quienes ya esperan un hijo, así como Lolopechka y Gaja. Por otro lado, Charmy y Rill han formado una numerosa familia con siete hijos tras dos años de time skip. Parejas icónicas —que todos sabíamos que terminarían juntas al final de Black Clover— como Yami y Charlotte ya se encuentran en una relación formal, mientras que se da por hecho el romance entre Gauche y Grey, y un vínculo en desarrollo entre Mereoleona y Yosuga. Además, Mars y Fana se casan en una de las viñetas del final de Black Clover.

¿Y entonces, Asta se queda con Noelle o Mimosa al final de Black Clover?

En cuanto al protagonista, los tres capítulos finales de Black Clover muestran que tanto Asta como Yuno terminan solteros tras su enfrentamiento decisivo, el cual —por si se preguntan— obviamente gana Asta. No obstante, la gran incógnita sobre quién se ganará el corazón del nuevo Rey Mago sigue en el aire. Noelle y Mimosa han iniciado una disputa personal para decidir quién se quedará con Asta, un conflicto que ha quedado pausado al final de Black Clover.

Este misterio romántico tendrá una resolución definitiva próximamente. Ya que, se ha revelado que el epílogo del manga de Black Clover, donde se conocerá si Mimosa o Noelle terminarán siendo la pareja de Asta, se publicará en el mes de agosto de 2026, coincidiendo con el lanzamiento del último tankobon (tomo recopilatorio) del manga. Solo entonces se conocerá quién acompañará a Asta en su nueva etapa como Rey Mago vista al final de Black Clover.

Vía: @clover_portal