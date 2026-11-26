El arco de la invasión al reino de la pica, que adapta la segunda temporada de Black Clover continúa avanzando. En el episodio de la semana pasada, la acción se enfocó en una de las batallas más esperadas de esta temporada, la cual enfrenta a Yuno contra Zenon Zogratis, el miembro más poderoso de la Tríada Oscura. El combate aún no ha terminado y en el capítulo 9 de la segunda temporada de Black Clover llegará a su clímax.

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Hora y fecha del estreno del episodio 9 de la segunda temporada de Black Clover en Crunchyroll

Tras regresar de una pausa de cinco años el pasado 3 de octubre de 2026, desde ese momento el estreno de cada nuevo episodio se hace cada sábado. El episodio 9, de la segunda temporada del anime de Black Clover, titulado “Yuno Grinberryall”, se estrenará el sábado 28 de noviembre de 2026 a través de Crunchyroll para los espectadores internacionales, mientras que en Japón se emitirá por televisión a las 11:00 p. m. (JST). Para el público en Colombia, el episodio de Black Clover de esta semana estará disponible en Crunchyroll a partir de las 11:00 a. m.

Más horarios de estreno del episodio 9 de la segunda temporada de Black Clover:

México: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Venezuela: 12:00 p. m.

12:00 p. m. Argentina: 1:00 p. m.

1:00 p. m. España: 5:00 p. m.

¿Qué pasará en el episodio 9 de la segunda temporada de Black Clover?

En el episodio nueve se verá la magnitud de la escala de poder en el combate entre Yuno y Zenon Zogratis. Como lo adelanta su título, finalmente saldrá a la luz la verdad sobre el pasado de Yuno y su linaje familiar de los Grinberryall, lo que le otorgará un gran aumento de poder. Además, las imágenes preliminares confirman que Yami y los demás miembros de los Toros Negros tendrán una participación relevante durante el episodio de esta semana.

De acuerdo con la sinopsis oficial publicada en la cuenta de X de la adaptación al anime de Black Clover Yuno obtendrá un nuevo poder tras sentir frustración por su incapacidad para proteger a sus compañeros, a pesar de ser el vice capitán del Amanecer Dorado. Esto le permitirá adquirir nuevas habilidades mágicas para ponerlas a prueba frente a Zenon Zogratis.

Fuente: @bclover_PR