Black Clover (segunda temporada): ya vimos el primer episodio del arco de la invasión al reino de la Pica

La primera temporada de Black Clover terminó hace cinco años, más exactamente en marzo de 2021 con un total de 170 episodios. Ahora, la obra de Yuki Tabata regresa a las pantallas con el estreno del primer episodio de su segunda temporada (episodio 171 de toda la adaptación al anime de Black Clover) este próximo sábado 3 de octubre a través de Crunchyroll. Esta nueva etapa el anime de Black Clover continuará el enfrentamiento entre el Reino del Trébol y la Pica y marca además un cambio importante en la estrategia de producción del estudio, que ha migrado hacia un modelo de entregas por temporadas para priorizar la calidad técnica y alinearse al estándar actual de la industria.

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¿Desde dónde inicia la historia del primer episodio de l segund temporada de Black Clover?

El primer episodio de la segunda temporada del anime de Black Clover, arranca con un breve repaso de la primera temporada conectando con el punto exacto donde concluyó la primera temporada. En términos cronológicos, este capítulo abarca los acontecimientos de los capítulos 271 al 275 del manga escrito por Yuki Tabata, con un breve vistazo al material del capítulo 276.

La historia del primer episodio de la segunda temporada de Black Clover sitúa a los Caballeros Mágicos del Reino del Trébol en los preparativos finales para lanzar un asalto a gran escala contra la Tríada Oscura —integrada por Dante, Vanica y Zenon Zogratis— en el Reino de la Pica. Esto con el objetivo de rescatar a los capitanes Yami Sukehiro y William Vangeance.

Imagen del capítulo 170 de la primera temporada del anime de Black Clover.

Por otro lado, Asta se encuentra entrenando intensamente con el vicecapitán Nacht Faust para dominar la Unión demoníaca junto a Liebe; tras completar el ritual de vinculación. Mientras tanto, Yuno lleva a cabo un entrenamiento especial junto a Langris Vaude para superar su derrota previa ante Zenon. De manera simultánea, en el Reino de la Pica, Morris Libardirt prepara el Ritual del Árbol de Qliphoth para abrir las puertas del inframundo, culminando el episodio con el inicio de la incursión y la irrupción de Mereoleona Vermillion en el campo de batalla.

¿Qué tál es la animación del primer episodio de la segunda temporada de Black Clover?

La calidad visual y de animación muestra una mejora sustancial en comparación con la primera entrega de la serie, beneficiándose de la transición de Studio Pierrot hacia una producción de episodios por temporadas. Esta nueva etapa de la adaptación de Black Clover se encuentra bajo la dirección de Ayataka Tanemura, el diseño de personajes de Itsuko Takeda y la dirección compositiva destaca por una presentación cinematográfica con iluminación dinámica, un uso pulido del color en escenas de hechizos (como la magia de Mana Zone de Nacht) y un mayor detalle artístico en los modelos de los personajes.

Aunque el episodio mantiene el ritmo acelerado característico del género shonen y se enfoca principalmente en la exposición y preparación del conflicto, las secuencias de combate entre Asta, Liebe y Nacht exhiben un trabajo de fluidez e impacto visual superior. Asimismo, la entrega prescinde del clásico segmento cómico Petit Clover al final de la emisión. Nuestras primeras impresiones son muy positivas, ahora solo falta ver si este ritmo acelerado no dejará por fuera escenas u acontecimientos importantes. Además, aún no conocemos cómo serán el opening y ending de la segunda temporada de Black Clover. Esto es algo que los fanáticos del anime esperan con ansias. Ya que, el anime de Black Clover siempre se ha caracterizado por la calidad de sus temas de apertura y cierre.

Primeras impresiones del inicio de temporada de la segunda temporada de Black Clover hechas con un acceso anticipado concedido por Crunchyroll.