Black Torch: hablamos con Rodolfo Balderas y Andrés García, Jiro y Rago en la versión para Latinoamérica

Recientemente, Crunchyroll estrenó la adaptación al anime del manga Black Torch escrito e ilustrado por Tsuyoshi Takaki. Este anime, en Crunchyroll, cuenta con un doblaje al español de Latinoamérica y en GamerFocus conversamos con Rodolfo Balderas y Andrés García, actores de doblaje responsables de interpretar a los protagonistas del anime Black Torch, Jiro Azuma y el mononoke Rago.

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¿Cómo fue el proceso de construcción de la sinergia entre Jago y Rigo para el doblaje de Black Torch para Latinoamérica?

Ambos actores, nos contaron que la relación entre Jiro y Rago es el núcleo argumental de Black Torch. Para lograr que la interacción entre un joven Shinobi y un espíritu mononoke resultara natural en pantalla, el equipo de doblaje implementó dinámicas de trabajo técnico orientadas a facilitar el acople entre ambas interpretaciones. Sobre la química construida durante el proceso de grabación, Andrés García comentó respecto a la dinámica de trabajo:

«Tener las referencias previas de la voz de Rodolfo en sala fue fundamental para que Rago pudiera reaccionar con el tono exacto de autoridad y aspereza que el personaje requería frente a Jiro».

Por su parte, Rodolfo Balderas detalló el enfoque vocal requerido para establecer el ritmo entre ambos personajes:

«Jiro exige un nivel de energía constante por las escenas de acción, así que apoyarme en el trabajo y matices que Andrés le dio a Rago nos permitió construir una interacción genuina en cada línea del diálogo».

¿Cómo han sentido el recibimiento de los fanáticos de Black Torch?

El manga de Black Torch, creado por Tsuyoshi Takaki, logró cautivar a una sólida base de seguidores gracias a su estilizado apartado visual, la intensidad de sus combates y una historia que fusiona a los ninja con el mundo espiritual de los mononoke. Pese a haber tenido una publicación relativamente corta, la obra se convirtió en un título de culto apreciado por su estética urbana y la fuerza de sus personajes. Es por esto que la razón del público es tan importante. Al respecto del contacto con la audiencia de nuestra región, Rodolfo Balderas señaló:

«Ha sido muy gratificante ver la respuesta de la gente; el público latino es muy apasionado y notar cómo conectan con el trabajo que le pusimos a Jiro me llena de satisfacción».

Asimismo, Andrés García compartió su perspectiva sobre el impacto del proyecto en los espectadores:

«Interpretar a un personaje de este tipo siempre genera expectativa, pero los comentarios de los fanáticos han sido muy positivos y demuestran el aprecio por el esfuerzo realizado en la adaptación».

¿Cómo el choque entre el folclore tradicional (mononoke/shinobi) y la estética urbana de Black Torch ha influenciado en su actuación?

Refiriéndose a la combinación de tradición y actualidad y cómo esto influyó directamente en la interpretación vocal realizada, la voz de Rago, Andrés García explicó:

«El reto estuvo en proyectar a un ser antiguo y poderoso que al mismo tiempo interactúa en un entorno moderno y reducido, buscando que su autoridad sonora no perdiera credibilidad».

Finalmente, Rodolfo Balderas agregó:

«Esa mezcla entre la disciplina ninja tradicional y la actitud de un muchacho moderno definió el tono de mi actuación, permitiéndome equilibrar la seriedad del combate con momentos más cotidianos».

Nuestra charla también abrió espacio para abordar la trayectoria del elenco dentro de la industria de los videojuegos. Andrés García y Rodolfo Balderas nos contaron cómo la experiencia acumulada en este formato —grabando sobre ondas de audio y gráficas sin imagen previa, y participando en grandes franquicias como Call of Duty— les brindó herramientas clave de precisión y manejo vocal.

Entrevista hecha gracias auna invitación a un junket hecha por Crunchyroll Latinoamérica.