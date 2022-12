Hace apenas un mes conocimos cómo es la voz de Ichigo en el doblaje del ‘anime’ de Bleach del 2022, el cual adapta el último arco del ‘manga’ llamado Sennen Kessen-hen (Guerra sangrienta de los mil años). Ahora, con el estreno del episodio 10 del nuevo ‘anime’ de Bleach (2022) se ha conocido cuándo será estrenado los episodios 12 y 13 que marcarán el final de la primera parte (1) de la adaptación de la Guerra Sangrienta de los mil años (Sennen Kessen-hen).

A continuación, listaremos los episodios del nuevo ‘anime’ de Bleach (2022) del 1 al 11. Además, les contaremos qué capítulos del ‘manga’ de Tite Kubo adaptan cada uno de ellos.

El vídeo que resume del episodio 1 al 11 del nuevo ‘anime’ de Bleach (2022) anuncia cuándo será el final de la primera parte.

Índice de contenidos

Lista de episodios de Bleach (2022) Sennen Kessen-hen (Thousand-Year Blood War)

La guerra de sangre: este primer episodio (1), el cual es el 367 contando el primer ‘anime’, adapta del capítulo 480 al 484 del ‘manga’ de Bleach. Las piedras angulares: este segundo episodio (2), el cual es el 368 contando el primer ‘anime’, adapta del capítulo 485 al 489 del ‘manga’ de Bleach. La marcha de la estrella: este tercer episodio (3), el cual es el 369 contando el primer ‘anime’, adapta del capítulo 489 al 493 del ‘manga’ de Bleach. Mata a la sombra: este cuarto episodio (4), el cual es el 370 contando el primer ‘anime’, adapta del capítulo 494 al 498 del ‘manga’ de Bleach. La ira como un relámpago: este quinto episodio (5), el cual es el 371 contando el primer ‘anime’, adapta del capítulo 499 y 503 del ‘manga’ de Bleach. El fuego: este sexto episodio (6), el cual es el 372 contando el primer ‘anime’, adapta del capítulo 504 al 510 del ‘manga’ de Bleach. Nacido en la oscuridad: este séptimo episodio (7), el cual es el 373 contando el primer ‘anime’, adapta del capítulo 511 al 515 del ‘manga’ de Bleach. El proyecto estrella fugaz: este octavo episodio (8), el cual es el 374 contando el primer ‘anime’, adapta del capítulo 516 al 519 del ‘manga’ de Bleach. La gota: este noveno episodio (9), el cual es el 375 contando el primer ‘anime’, adapta del capítulo 520 al 524 del ‘manga’ de Bleach. La Batalla: este decimo episodio (10), el cual es el 376 contando el primer ‘anime’, adapta del capítulo 525 al 527 del ‘manga’ de Bleach.

¿Cuándo sale el episodio 11, 12 y 13 de Bleach: Sennen Kessen-hen (Guerra sangrienta de los mil años)?

Todo, pero la lluvia, es el nombre del onceavo episodio (11) de Bleach: Sennen Kessen-hen, el cual es el 377 contando el primer ‘anime’. Este episodio adaptará desde el capítulo 528 del ‘manga’ de Bleach. La fecha de estreno del episodio 11 de Bleach es lunes 19 de diciembre.

Mientrastanto, el episodio 12 y 13 del nuevo ‘anime’ de Bleach es probable que adapte hasta el inicio del capítulo 543 del ‘manga’ de Tite Kubo titulado «Cartas». Aquellos que se pregunten cuándo sale el episodio 12 y 13 de Bleach (2022), les contamos que estos serán estrenados el lunes 26 de diciembre como un especial de una hora que marcara el final de la primera parte (1).

¿Cuál es el ‘opening’ y el ‘ending de la primera parte del ‘anime’ Bleach (2022): Thousand-Year Blood War (Sennen Kessen-hen)?

El primer ‘opening’ de la serie que adaptará el arco final de la historia del nuevo ‘anime’ Bleach (2022) visto en el segundo episodio (2) se llama Scar de Tatsuya Kitani. Cabe resaltar que este artista goza de buena aceptación por los fanáticos de Bleach, los cuales han pedido que él interpretara una canción para el nuevo ‘anime’ que el 10 de octubre estrenará su primer capítulo.

El ‘episodio’ 7 de Bleach contó con una animación especial, la cual reveló a los primeros capitanes que fundaron el Goteo 13

Durante la semana siguiente al lanzamiento del episodio 7 de Bleach (2022) se conoció cómo se llaman y a que división pertenecen los primeros capitanes que fundaron el Goteo 13.

El ‘ending’ del nuevo ‘anime’ de Bleach (2022) se llama Saihate y es interpretado por la Youtuber de ‘covers’ de ‘anime’ y ahora artista SennaRin. Ella debutó en la industria del ‘anime’ interpretando la canción Dust, que hace parte de la banda sonora de la ópera espacial Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These.

¿Cómo se llaman y a que división pertenecen los primeros capitanes que fundaron el Gotei 13?

Genryusai Yamamoto : también fue el líder de los primeros capitanes del Gotei 13.

: también fue el líder de los primeros capitanes del Gotei 13. Shihouin Chika : capitán de la segunda (2) división.

: capitán de la segunda (2) división. Izuhara Kinroku : capitán de la tercera (3) división del Gotei 13.

: capitán de la tercera (3) división del Gotei 13. Shijima Chigiri : capitán de la cuarta (4) división del Gotei 13.

: capitán de la cuarta (4) división del Gotei 13. Obana Danjiro : capitán de la quinta (5) división.

: capitán de la quinta (5) división. Saito Furofushi : capitán de la sexta (6) división del Gotei 13.

: capitán de la sexta (6) división del Gotei 13. Shigyou no Busuna : capitán de la séptima (7) división del Gotei 13 .

: capitán de la séptima (7) división del Gotei 13 Katori Batsunsai : capitán de la octava (8) división.

: capitán de la octava (8) división. Kumoi Entetsu : capitán de la novena (9) división del Gotei 13.

: capitán de la novena (9) división del Gotei 13. Otogawa Furuoki : capitán de la décima (10) división.

: capitán de la décima (10) división. Unohana Yachiru : capitán de la onceava (11) división del Gotei 13.

: capitán de la onceava (11) división del Gotei 13. Zenjou Jiuhin : capitán de la doceava (12) división del Gotei 13.

: capitán de la doceava (12) división del Gotei 13. Sakahone Saizou: capitán de la treceava (13) división.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Vía: canal oficial en YouTube de Viz Media, @mangaeurope