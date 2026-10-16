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Bleach esta es la fecha de estreno de los dos episodios finales de Thousand-Year Blood War (49 – 50)

El final de Bleach: Thousand-Year Blood War The Calamity, será el inicio del tan esperado arco del infierno.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 19 min

Desde mitad de septiembre, los fanáticos de Bleach quedaron a la expectativa. Ya que, Pierrot Films anunció que los el estreno de los episodios 49 y 50 de Bleach: Thousand-Year Blood War The Calamity fue aplazado para mejorar detalles. Ahora, un mes después, Pierrot Films reveló «El Tráiler Final» de Bleach: Thousand-Year Blood War The Calamity , el cual confirmó la fecha de estreno del final de la adaptación del manga de Tite Kubo.

¿Cuál es la fecha de estreno de los episodios finales 9 y 10 (o 49 y 50) de Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity?

El episodio 49 (o noveno de la temporada del 2026) se estrenará oficialmente en Japón el próximo lunes 19 de octubre en Disney+. Por otra parte, el episodio 50 (o décimo), el cual marcará el final de la adaptación al anime de Bleach, se emitirá una semana después, el lunes 26 de octubre en Disney +.

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Bleach: Thousand-Year Blood War adapta el último arco argumental el cual se encuentra en los volúmenes 55 al 74 del manga escrito por Tite Kubo. Al estreno de los episodios finales del último arco de Bleach lo precedió la emisión de los episodios 7, 28, 46 y 48 de Thousand-Year Blood War.

¿Cuál es la fecha de estreno de los episodios finales 9 y 10 (o 49 y 50) de Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity?

¿Qué tan cierto pueden ser los rumores sobre el regreso del manga de Bleach?

¿Qué tan cierto pueden ser los rumores sobre el regreso del manga de Bleach?

Aunque, por el momento, no hay nada que apunte a que estos rumores sobre el regreso de Bleach a las páginas de la Shonen Jump sean ciertos, hay que tener en cuenta un par de cosas. La primera es que sabemos que Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity tendrá contenido original que no se encuentra en el manga y que este esta estrictamente supervisado por Tite Kubo. Algunos piensan que al final veremos algo de No Breaths From Hell. Sin embargo, la segunda cosa a tener en cuenta que pueden dar pistas sobre el regreso del manga de Bleach es que este año la obra de Tite Kubo celebrará su 25º Aniversario en agosto. Que mejor forma de celebrar un cuarto de siglo que con el regreso a la revista que vio nacer la historia del shinigami sustituto.

Finalmente, en las primeras proyecciones de Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity  han regalado material promocional del anime con la figura de Kazui Kurosaki, lo que ha incrementado el interés de la comunidad por los rumores que apuntan al regreso del manga de Bleach.

¿Ustedes creen que el manga de Bleach regrese? los leemos en los comentarios.

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