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Bleach: Thousand-Year Blood War, el tráiler principal de la temporada final confirma que en los primeros episodios veremos a Yoruichi, Uryu y Kenpachi pelear

El primer tráiler en propiedad de Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity nos prepara para las primeras peleas del final de la serie.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

La última parte de la adaptación al anime de la obra de Tite Kubo, titulada Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity, presentó su tráiler principal y confirmó que proyectará sus primeros tres episodios por adelantado en salas de cine de Japón y Estados Unidos, por el momento, durante el mes de junio de 2026.

Tras la conclusión de la tercera parte en diciembre de 2024, la producción entra en su etapa final de distribución.

¿Cuándo es el estreno en salas de cine de los primeros tres episodios de Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity?

Bleach: Thousand-Year Blood War, el tráiler principal de la temporada final confirma que en los primeros episodios veremos a Yoruichi, Uryu y Kenpachi pelear

En Japón, la función especial con el estreno de los primeros tres episodios de la temporada final de Bleach: Thousand-Year Blood War será limitada a un solo día, el cual será el domingo 21 de junio de 2026. Esta función especial contará con la participación de en el escenario de algunos de los seiyu. Mientras tanto, en Estados Unidos, Viz Media y Fathom Entertainment proyectarán los capítulos del 25 al 29 de junio en japonés con subtítulos en inglés y con doblaje al inglés. Dichas funciones incluirán una conversación exclusiva detrás de escena con el creador Tite Kubo, el director en jefe Tomohisa Taguchi y el director de Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity Hikaru Murata.

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En cuanto a l estreno en plataformas de streaming —Disney Plus en el caso de Latinoamérica— por el momento se desconoce cuándo será el estreno del Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity, Lo unico que sabemos es que podremos ver de nuevo a Ichigo y sus amigos en algún momento de julio de 2026.

¿Qué pasó en la tercera temporada de Bleach: Thousand-Year Blood War?

Bleach: Thousand-Year Blood War, el tráiler principal de la temporada final confirma que peleas veremos en el estreno en salas de cine

La tercera temporada de Bleach: Thousand-Year Blood War reveló la verdadera afiliación de Uryū Ishida, quien nunca estuvo realmente del lado de Yhwach, sino que se unió a los Quincy para proteger el legado de su abuelo y usar su poder único para resistir al Rey. Adicionalmente, durante la pasada temporada vimos el enfrentamiento entre Yoruichi contra Askin Nakk Le Vaar y el regreso de Izuru Kira. Además, al final de la temporada vimos el inicio del choque entre los capitanes del Gotei 13 contra Gerard Valkyrie.

Este resumen de la tercera parte de Bleach: Thousand-Year Blood War repasa algunos de los hechos del final de la segunda parte y todo lo que hemos visto de la tercera.
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Fuente: canal oficial de Bleach en YouTube

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