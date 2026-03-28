Blue Box: la fecha de estreno de la segunda temporada ha sido revelada en AnimeJapan 2026

AnimeJapan 2026 ha sido el escenario elegido para revelar nuevos detalles sobre la segunda temporada de Blue Box (Ao no Hako), la adaptación al anime del manga escrito e ilustrado por Kōji Miura. Tras el éxito de su primera temporada, la productora Slow Curve presentó un nuevo video tráiler y una imagen promocional que confirman cuándo es el estreno de la segunda temporada de Blue Box.

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¿Cuál es la fecha de estreno de la segunda temporada de Blue Box?

La segunda temporada de Blue Box se estrenará oficialmente el domingo 4 de octubre de 2026. La serie mantendrá su bloque de emisión en la cadena TBS y otras 27 estaciones afiliadas en Japón. De manera simultánea a su llegada a la televisión, la plataforma Netflix contará con los derechos de distribución global, iniciando su emisión en el mismo mes de octubre. Además, se confirmó la incorporación de Yoshino Aoyama al elenco de voces, quien interpretará al personaje de Yumeka Kido.

¿Quiénes integran el nuevo equipo de producción?

Para esta segunda temporada, la adaptación al anime de Blue Box presenta cambios en su equipo de producción:

Dirección: Daisuke Sakō (Lupin Zero) asume el cargo, sustituyendo a Yūichirō Yano.

Daisuke Sakō (Lupin Zero) asume el cargo, sustituyendo a Yūichirō Yano. Estudio de Animación: La producción pasa de Telecom Animation Film a Electric Circus .

La producción pasa de Telecom Animation Film a . Dirección de Arte: Anri Ishii toma el relevo de Ōnoo Fujii.

Anri Ishii toma el relevo de Ōnoo Fujii. Edición: Yumika Okazaki reemplaza a Yoshihiro Kasahara.

El resto del equipo principal, incluyendo a los actores de voz Shōya Chiba (Taiki Inomata) y Reina Ueda (Chinatsu Kano), se mantiene sin variaciones respecto a la temporada previa.

Blue Box combina el género deportivo (spokon) con el romance escolar. La historia sigue a Taiki Inomata, un estudiante miembro del equipo masculino de bádminton de la Escuela Eimei. Taiki entrena cada mañana junto a Chinatsu Kano, una jugadora de baloncesto de nivel superior por quien desarrolla sentimientos. La trama se centra en el crecimiento deportivo de ambos y la evolución de su relación tras un giro inesperado que los lleva a convivir bajo el mismo techo.

Fuente: TMSアニメ公式チャンネル