Burbujas (‘anime’ de Netflix) – Reseña

¿Qué tienen en común el ‘parkour’, Tokio posapocalíptico y La pequeña sirenita de Hans Christian Andersen? Estos tres conceptos son los ejes de una película ‘anime’ recientemente estrenada en Netflix llamada Burbujas (Bubble, Baburu, バブル). ¿Está a la altura de su extraña combinación de ideas? Vamos a descubrirlo en esta reseña.

Antes que nada, por favor no confundan esta película con La burbuja, una comedia mediocre estrenada unas semanas antes en el mismo servicio de ‘streaming’.

Este filme es obra de Wit Studio, responsables de las primeras temporadas de Shingeki no Kyojin y las recientes Ousama Ranking y Spy x Family. El director es el animador Tetsurō Araki, que además de la popular serie de los titanes también trabajó en Death Note. El talento de este equipo definitivamente salta a la luz. Lo que no resalta tanto es el guion de Gen Urobuchi. Esperábamos un poco más del creador de obras tan perturbadoras como Madoka Magica y el videojuego Saya no Uta.

La historia nos lleva a una versión posapocalíptica de Tokio que resulta bastante original. En el futuro, el mundo se ve invadido por extrañas burbujas aparentemente inofensivas. Tras una explosión en la Torre de Tokio, todas las burbujas del mundo son atraídas a la ciudad, creando un domo a su alrededor e inundándola. Los sobrevivientes abandonan la capital de Japón, pero grupos de jóvenes huérfanos y rechazados por la sociedad lo convierten en su nuevo hogar, creando un torneo de ‘parkour’ en el que los ganadores se quedan con la mayor parte de las provisiones.

Hibiki, uno de los sobrevivientes de la explosión y el mejor practicante de ‘parkour’ de la ciudad, se ve nuevamente atraído a la torre y sufre un accidente que pone en riesgo su vida, pero es salvado por una burbuja que misteriosamente cobra forma humana. Él y la chica, a la que llama Uta (canción), se vuelven cada vez más cercanos. Pero esa relación puede desatar una nueva tragedia.

Burbujas es una maravilla visual y una de las películas ‘anime’ más “bonitas” que podemos encontrar en Netflix. No lo decimos tanto por la calidad de la animación, que es buena, sino por su diseño de escenarios y efectos más psicodélicos. Este Tokio inundado y lleno de vida vegetal recuerda un poco a lo visto en los primeros episodios de Neon Genesis Evangelion, pero con aguas cristalinas de color aguamarina en lugar del rojo intenso de los mares muertos de la obra de Hideaki Anno.

Lo que lo hace único son las burbujas, escombros y hasta autos que flotan por todos lados a causa de una anomalía gravitacional. Este ambiente es perfecto para las secuencias de ‘parkour’, en la que vemos a los personajes realizar emocionantes saltos y acrobacias imposibles.

La cultura juvenil del ‘parkour’ y el ambiente de una sociedad libre que surge de las ruinas de otra crean un poderoso contexto para este filme, pero queda desaprovechado. También hay potencial en un grupo de “villanos” que solo participan en las competencias para volverse virales en el resto del mundo y ganar dinero, pero apenas tienen relevancia. Eventualmente todo vuelve al tema de Hibiki, Uta y las burbujas, pero es manejado con clichés.

Esta película ‘anime’ de Netflix no esconde su naturaleza inspirada en La pequeña sirenita de Andersen y este libro es parte relevante de la historia de Burbujas. La misma protagonista compara su vida con la de la sirena del cuento. Fiel a ella, Uta es la típica protagonista ‘pez fuera del agua’ y ‘nacida ayer’.

Tienen que explicarle todo sobre cómo funciona el mundo. Por su parte, Hibiki es el típico protagonista solitario que se hace el duro, pero con muchas emociones represadas en su interior. Por un momento parece que van a hacer algo interesante con él y lo presentan como si fuera autista, pero eso tampoco va para ningún lado.

A causa de esto, todo el segundo acto de la película resulta repetitivo y predecible. Las cosas mejoran en un tercer acto lleno de acción en el que el misterio de las burbujas vuelve a cobrar protagonismo. Nunca se explica realmente qué son, pero dan suficientes elementos para que saquemos nuestras propias conclusiones. Lo que realmente importa es la forma en que el ‘parkour’ se mezcla con imágenes psicodélicas. Nos hicieron pensar que el filme iba a seguir la ruta de 2001: odisea en el espacio. No llega a ese punto, pero luce bien.

Hablando de los efectos, las secuencias de animación tridimensional lucen muy bien por sí solas, pero no combinan perfectamente con los personajes y la acción en 2D. Ese es un problema con el que han tenido que lidiar muchas obras de ‘anime’ y son pocas las que salen completamente bien libradas. En este caso luce suficientemente decente como para que no sea un problema.

No hay mucho más que decir sobre Burbujas y no creemos que esta película ‘anime’ de Netflix se convierta en un clásico. Vale la pena verla para disfrutar de su bella ambientación y las fantásticas escenas de acción ‘parkour’, pero sus personajes y la relación romántica no es más que un cliché cuyo final está «cantado» desde un comienzo.