Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco (temporada 2) – Impresiones

Hace seis meses, dos de nuestros redactores —César Salcedo y Mateo Riveros— compartieron sus impresiones sobre los primeros seis episodios de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco. Aunque sus opiniones variaban, hubo un consenso de que la serie que no apuntaba a los fanáticos ni al público que no estuviera familiarizado con la obra de Kurumada.

Sin embargo, con el estreno de seis episodios nuevos, los dos redactores se han reunido nuevamente con la esperanza de que la segunda temporada sea mejor que la primera.

Sin más preámbulos, encendamos nuestro cosmos y comencemos con esta crítica.

La primera temporada de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco falló espectacularmente por sus desesperados intentos de embutir la primera temporada del ‘anime’ original —que comprende el Torneo Galáctico, además de la batalla contra Ikki y los caballeros negros— en seis episodios y combinarla con una subtrama completamente nueva. Lo que resultó fue una horrible quimera que no brillaba por luz propia ni podía satisfacer a los fanáticos.

Teniendo en cuenta este precedente, la segunda temporada de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco es una innegable mejora. No solo logra adaptar eventos de la serie original sin que se sientan forzados, sino que desarrolla sus ideas originales de una forma menos intrusiva.

Aunque la rapidez con la que transcurren ciertos momentos icónicos del ‘manganime’ puede sacar de quicio a algunos fanáticos, la segunda temporada de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco tiene un mejor ritmo y se desarrolla sin la necesidad de sacrificar lógica dentro de la historia por culpa de ‘fan-service’ innecesario. Si fuera a juzgarse la segunda temporada sin tener en cuenta el material fuente, por lo menos puede entenderse qué está pasando.

Desafortunadamente, los demás caballeros de bronce no tienen mucho protagonismo.

A diferencia de la primera temporada de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco, en la que el Torneo Galáctico es un completo despropósito dentro de la historia, la segunda se divide en dos bloques claros. Mientras que el primero es una adaptación súpercomprimida del «arco» de los caballeros de plata, el segundo resuelve la subtrama del antagonista Vander Graad.

Si bien es verdad que esta subtrama se cierra de forma súbita y al final del día no tiene importancia, expone conceptos interesantes en la forma de Vander Graad y su filosofía. La introducción de una facción que no está del lado del Santuario ni de los dioses no solo es novedosa, sino que introduce a la «humanidad» como un actor proactivo en la trama.

¿Por qué la humanidad no debería poder protegerse a sí misma? ¿Por qué depender del Santuario, una organización corrupta? Estas preguntas, hechas por Vander Graad, plantean un interesante dilema que podría haber hecho que la serie brillara por luz propia.

Vander Graad, un personaje con potencial desperdiciado

Desafortunadamente, la primera temporada no se enfocó en Vander Graad y esto impidió que la conclusión de su respectiva subtrama tuviera un verdadero peso. Bueno, eso y el que Seiya negara sus argumentos cada cinco segundos diciendo «Eres un bravucón».

En lo que respecta a lo técnico, solo han de resaltarse dos cosas. La primera es que, a pesar del constante reciclado de animaciones, la animación y los modelos de personajes están bien hechos. Por supuesto. La segunda es la actuación de Dario Yazbek, nuevo actor de voz de Seiya, cuya interpretación exuda mucha más energía que su trabajo en la primera temporada.

Durante los últimos seis meses no dejaba de pensar cómo Netflix podría mejorar los errores de la pasada tanda de capítulos de Saint Seiya. Sin embargo, lo visto en estos nuevos seis episodios no se puede considerar una mejora absoluta. No obstante, tampoco significa que esta nueva adaptación de la obra de Masami Kurumada no tenga algunos aciertos.

El principio del arco de los caballeros de plata comienza fiel al material original, con Mu y Kiki rescatando a Seiya y sus amigos. Esto difiere de lo visto en la serie original, ya que para esa época Toei Animation —el estudio a cargo del ‘anime’— debía ganar tiempo con relleno.

Los Caballeros del Zodiaco de Netflix no pueden avanzar un paso sin retroceder dos.

Sin lugar a dudas lo mejor de la serie fue el diseño de las armaduras doradas.

La lucha entre el grupo de Misty contra Seiya es quizás lo más rescatable de este nuevo grupo de episodios, ya que —a pesar del ritmo acelerado— sí hubo un desarrollo adecuado entre las dos partes involucradas. No obstante, los pecados del pasado —o el nuevo génesis de los caballeros de oro— juegan en contra de la coherencia narrativa de este arco. Por otra parte, la conclusión de la lucha contra los santos de plata fue bastante simple y carente de alma.

También te puede interesar: Cuatro curiosidades de Los Caballeros del Zodiaco que quizás no conocías

En esta otra mitad, que ni siquiera pudo ser rescatada por la presencia de Ikki, vimos todo lo contrario a la del grupo de Misty. Las luchas se resolvieron en un abrir y cerrar de ojos, quitándole importancia a hechos tan icónicos como el sacrificio de Shiryu en la lucha contra Argol de Perseo. Adicionalmente, el fantasma del pasado estuvo presente en la participación de Shaina de Ofiuco en la lucha de Seiya contra Aioria de Leo. No es lógico que la caballera de plata sienta un deseo tan fuerte de sacrificarse por su anterior rival.

Sin la máscara, y con el uso de Casius como caballero negro, Shaina pierde sentido en la historia.

La conclusión de esta segunda temporada consiste en el fin del arco de Vander Graad. Con el final de esta subtrama, hay una luz de esperanza de cara a una nueva temporada. Sin embargo, este nuevo villano dejó un terrible legado que espero sea olvidado. El cosmo debe arder desde el interior, no ser inyectado. De resto no queda más que decir, ya que la música y el reciclado de animaciones de pelea siguió presente en estos últimos seis episodios.

El veredicto

La segunda temporada de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco mejora múltiples aspectos con respecto a la primera. Tiene un mejor ritmo y una dirección más clara. A pesar de lo anterior, esta interpretación de la obra de Masami Kurumada aún palidece frente al ‘anime’ original. Aún peor, sus elementos originales terminan siendo irrelevantes dentro de la historia ante el advenimiento del arco más icónico de las aventuras de Seiya y sus amigos.