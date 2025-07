Cada vez la gente ve más anime, Netflix reporta que más del 50% de sus usuarios ve animación japonesa

Durante Anime Expo 2025, Netflix reveló que el público que demanda por la animación japonesa ya no pertenece a un simple nicho. Ya que, más de la mitad de los suscriptores de Netflix —más de 150 millones de hogares y unos 300 millones de espectadores— ya están viendo anime. De hecho, el consumo de este género —el cual se ha convertido en toda una categoría dentro de Netflix— se ha triplicado en los últimos cinco años. En 2024 se registraron cifras récord y durante ese año, cerca de 33 títulos de anime alcanzaron el Top 10 Global (No Inglés) de Netflix, lo que duplica los números de 2021, según la plataforma.

Próximos Estrenos Destacados

La próxima programación de Netflix incluye varias producciones importantes como la segunda temporada de Sakamoto Days. Esta serie lidera los lanzamientos de la temporada de verano de estrenos de anime, la cual hemos documentado con detalle y pueden consultar en este enlace. La primera temporada de este título permaneció 10 semanas en el Top 10 Global de Netflix y se posicionó en las listas de 54 países, incluyendo Japón, Corea, Francia y Argentina en nuestra región. Otro lanzamiento de alto perfil, hecho por Netflix en Anime Japan 2025, fue Cyberpunk: Edgerunners 2. Esta es la secuela de la aclamada serie distópica de 2022 de Studio Trigger que se ambienta en el universo del videojuego de CD Projekt Red.

Para los seguidores de la cultura kawaii —y de Sanrio— a nivel mundial, Netflix estrenará My Melody & Kuromi el 24 de julio. Esta serie de animación en stop-motion presenta a los personajes de Sanrio en una aventura original donde deben salvar su hogar, Mariland, de una amenaza inminente.

Otros títulos de anime próximos, anticipados en la Anime Expo, incluyen Record of Ragnarok III y The Fragrant Flower Blooms With Dignity. Además, la plataforma confirmó que la temporada final de Beasters llegará en el 2026. Netflix enfatizó el crecimiento continuo del género a través de diversas demografías y regiones y destacó que los éxitos recientes de anime abarcan géneros como la acción (Jujutsu Kaisen), la ciencia ficción (Gundam: Requiem for Vengeance), la fantasía (Delicious in Dungeon) y el romance de la vida diaria (My Happy Marriage, Pokémon Concierge).

Vía: Hollywood Reporter