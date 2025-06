Calendario de estrenos de anime de la temporada de verano 2025 en Crunchyroll y nuestras recomendaciones

Crunchyroll ha revelado su programación de estrenos y continuaciones para la temporada de anime de Verano 2025. Adicionalmente, la temporada de Verano 2025 trae consigo una serie de debuts. Entre los títulos anunciados se encuentran Gachiakuta, Nyaight of the Living Cat y esperados regresos como la segunda temporada de My Dress-Up Darling o la segunda parte de la temporada final de Dr. Stone.

¿Cuáles son las series anime recomendadas entre los estrenos de la temporada de anime 2025 en Crunchyroll?

Esta temporada, que incluye secuelas de series populares y nuevas producciones de diversos géneros. Algunas de estas son muy esperadas y otras podrían dar mucho de que hablar. Es así que, para aquellos que no cuenten con todo el tiempo para ver la totalidad de los estrenos, en GamerFocus hemos hecho un listado con algunas series recomendadas —de diferentes géneros y demografías— que merecen la pena ver entre todos los estrenos de anime de la temporada de verano 2025 de Crunchyroll.

Gachiakuta

La historia de Gachiakuta se desarrolla en una ciudad flotante donde los ricos desechan basura y personas, Rudo es acusado de asesinato y arrojado al Pozo, un lugar con monstruos mutantes. Para sobrevivir, debe dominar un nuevo poder y unirse a los Cleaners, un grupo rebelde. Rudo busca vengarse de quienes lo condenaron. El anime Gachiakuta, a cargo del estudio Bones Film, se unirá a los estrenos de anime de la temporada de verano 2025 de Crunchyroll el domingo 6 de julio.

Kaiju No. 8 segunda temporada

La historia de Kaiju No. 8 Temporada 2 presenta cómo Kafka Hibino evita ser convertido en arma gracias a Isao Shinomiya. Conoce a Gen Narumi, el hombre más fuerte de la Fuerza de Defensa y líder de la Primera División. Kafka acepta el poder del Kaiju No. 8 para demostrar su fuerza. Mientras tanto, Kaiju No. 9 prepara una amenaza para la Fuerza de Defensa. El anime Kaiju No. 8 Temporada 2, a cargo del estudio Production I.G, se unirá a los estrenos de anime de la temporada de verano 2025 de Crunchyroll el sábado 19 de julio.

Dan Da Dan segunda temporada

La historia de Dan Da Dan Temporada 2 sigue a Momo, de una familia de médiums, y Okarun, fanático de lo oculto, quienes desarrollan poderes tras fenómenos extraños. Juntos, ayudan a Jiji, amigo de la infancia de Momo, quien es atormentado por fantasmas. Se dirigen a su casa para un exorcismo. El anime Dan Da Dan Temporada 2, a cargo del estudio Science SARU, se unirá a los estrenos de anime de la temporada de verano 2025 de Crunchyroll el jueves 3 de julio.

My Dress-Up Darling segunda temporada

La historia de My Dress-Up Darling Temporada 2 retoma la conexión entre Marin Kitagawa y Wakana Gojo por su amor al cosplay. Su mundo se expande al interactuar con compañeros y nuevos amigos cosplayers. Nuevas situaciones surgen a medida que el afecto de Marin por Wakana crece. La historia de cosplay y aventuras de Marin y Wakana continúa. El anime My Dress-Up Darling Temporada 2, a cargo del estudio CloverWorks, se unirá a los estrenos de anime de la temporada de verano 2025 de Crunchyroll el sábado 5 de julio.

Nyaight of the Living Cat

La historia de Nyaight of the Living Cat se sitúa en el año 20XX, donde un virus convierte a cualquiera que toque un felino en gato, causando una “nyandemia” mundial. La humanidad lucha por resistir la tentación de acariciar gatos para sobrevivir. El anime Nyaight of the Living Cat, a cargo del estudio OLM, se unirá a los estrenos de anime de la temporada de verano 2025 de Crunchyroll el domingo 6 de julio.

Clevatess

La historia de Clevatess muestra a Clevatess, uno de los Señores de las Bestias Oscuras, viendo su poder amenazado al revivir a un héroe y adoptar a un bebé humanoide, la esperanza de un mundo moribundo. La serie explora el destino de este improbable trío. El anime Clevatess, a cargo del estudio Lay-duce, se unirá a los estrenos de anime de la temporada de verano 2025 de Crunchyroll el miércoles 2 de julio.

Onmyo Kaiten Re:Birth Verse

La historia de Onmyo Kaiten Re:Birth Verse presenta a Narihira Takeru, un delincuente, quien se encuentra en un universo paralelo donde vive Tsukimiya, la chica de sus sueños, tras un accidente. Después de ser asesinados por un monstruo, Takeru viaja en el tiempo y debe entrenar con Abe Seimei para proteger a Tsukimiya. El anime Onmyo Kaiten Re:Birth Verse, a cargo del estudio david production, se unirá a los estrenos de anime de la temporada de verano 2025 de Crunchyroll el martes 2 de julio.

Dr. Stone: Science Future segunda parte

La historia de Dr. Stone Cour 2 comienza después de la batalla en la Isla del Tesoro, cuando Senku y su equipo regresan al Reino de la Ciencia. Con el objetivo de llegar a la Luna, deben viajar a América para recolectar los materiales necesarios. La serie continúa la lucha para salvar a la humanidad a través del trabajo en equipo y la ciencia. El anime Dr. Stone Cour 2, a cargo del estudio TMS Entertainment, se unirá a los estrenos de anime de la temporada de verano 2025 de Crunchyroll el jueves 10 de julio.

Lord of Mysteries

La historia de Lord of Mysteries se desarrolla en un mundo victoriano con elementos de vapor, acorazados y horrores ocultos. Zhou Mingrui se reencarna como Klein Moretti, navegando entre la luz y la oscuridad, y enredado entre Iglesias rivales. Este anime aborda el potencial ilimitado y los peligros. El anime Lord of Mysteries, a cargo del estudio BCMAY, se unirá a los estrenos de anime de la temporada de verano 2025 de Crunchyroll el sábado 28 de junio.

Todos los estrenos de anime de la temporada verano 2025 en Crunchyroll

Sábado 28 de junio

Takopi’s Original Sin (ENISHIYA)

Lord of Mysteries (BCMAY)

Martes 1 de julio

Detectives These Days Are Crazy! (LIDENFILMS)

Necronomico and the Cosmic Horror Show (Studio Gokumi)

Rent-a-Girlfriend Temporada 4 (TMS Entertainment)

Miércoles 2 de julio

Clevatess (Lay-duce)

Onmyo Kaiten Re:Birth Verse (david production)

New Saga (Sotsu y Studio Clutch)

Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon Temporada 2 (Studio Gokumi y AXsiZ)

Jueves 3 de julio

Dan Da Dan Temporada 2 (Science SARU)

The Water Magician (Typhoon Graphics y Wonderland)

Welcome to the Outcast’s Restaurant! (OLM)

Kamitsubaki City Under Construction (SMDE)

Viernes 4 de julio

Secrets of the Silent Witch (Studio Gokumi)

Arknights: Rise From Ember (Yostar Pictures)

Watari-kun’s ****** Is About to Collapse (STAPLE ENTERTAINMENT)

Betrothed to My Sister’s Ex (LandQ Studios)

Sábado 5 de julio

My Dress-Up Darling Temporada 2 (CloverWorks)

Rascal Does Not Dream of Santa Claus (CloverWorks)

With You and the Rain (Lesprit)

The Shy Hero and the Assassin Princesses (CONNECT)

Scooped Up By an S-Ranked Adventurer (Felix Film)

Private Tutor to the Duke’s Daughter (Studio Blanc.)

Hoshina’s Day Off (Production I.G)

Domingo 6 de julio

Gachiakuta (Bones Film)

Nyaight of the Living Cat (OLM)

Toilet-bound Hanako-Kun Temporada 2 (Lerche)

Hotel Inhumans (Bridge)

Apocalypse Bringer Mynoghra: World Conquest Starts with the Civilization of Ruin (MAHO FILM)

Cultural Exchange with a Game Centre Girl (NOMAD)

Ruri Rocks (Studio Bind)

Lunes 7 de julio

Grand Blue Dreaming Temporada 2 (Zero-G y Liber)

Dekin no Mogura: The Earthbound Mole (Brain’s Base)

Martes 8 de julio

Turkey! Time to Strike (BAKKEN RECORD)

A Couple of Cuckoos Temporada 2 (Okuruto Noboru)

Miércoles 9 de julio

The Rising of the Shield Hero Temporada 4 (Kinema Citrus)

I Was Reincarnated as the 7th Prince So I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability Temporada 2 (Tsumugi Akita Animation Lab)

Dealing with Mikadono Sisters is a Breeze (P.A.WORKS)

Jueves 10 de julio

Dr. Stone Cour 2 (TMS Entertainment)

Solo Camping for Two (SynergySP)

Sábado 19 de julio

Kaiju No. 8 Temporada 2 (Production I.G)

Jueves 24 de julio

Let’s Go Karaoke! (Doga Kobo)

Miércoles 20 de agosto

Captivated, By You (Doga Kobo)

Próximamente

See You Tomorrow at the Food Court (Atelier Pontdarc)

Fuente: comunicado de prensa de Crunchyroll