Jump Festa 2026: horarios de todos los anuncios de Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Black Clover y más

Jump Festa 2026 está a la vuelta de la esquina y aquí les contamos todos los horarios de los eventos donde se llevarán a cabo los anuncios.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 9 min

Jump Festa 2026, la feria de anuncios de las franquicias de la editorial Shueisha, se acerca. Así que, como cada año, los fanáticos del anime y manga están a la expectativa de los anuncios. Este año Jump Festa 2026 tendrá anuncios importantes de series como Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Sakamoto Days, Bleach, Dan Da Dan y One Piece, entre muchas otras.

Contenido:
¿Cuándo es Jump Festa 2026?Horario de los paneles del Jump Super Stage del primer día de Jump Festa 2026Calendario de paneles del segundo día del Jump Super StageCalendario de paneles del primer día del Jump StudioHorario de los paneles del Jump Studio del segundo día de Jump Festa 2026Horario de los paneles del escenario Jump Station del primer día de Jump Festa 2026Calendario de paneles del segundo día del escenario Jump Station

¿Cuándo es Jump Festa 2026?

Jump Festa 2026: horarios de todos los anuncios de Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Black Clover y más

Jump Festa 2026 se llevará a cabo los días sábado 20 y domingo 21 de diciembre de 2025 en el centro de convenciones Makuhari Messe de Tokio. Durante dos días, los asistentes a la Jump Festa 2026 podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades. Desde paneles con los seiyū de sus series favoritas, presentaciones especiales, concursos hasta actos musicales en vivo son los eventos de esta feria. Los escenarios principales del evento serán el Jump Super Stage, Jump Studio y el escenario Jump Station.

Horario de los paneles del Jump Super Stage del primer día de Jump Festa 2026

PanelesColombiaMéxico  España
My Hero Academia9:40 PM a 10:10 PM del viernes 19 8:40 PM a 9:10 PM del viernes 19 3:40 AM a 4:10 AM del sábado 20  de diciembre
Gintama10:20 PM a 10:50 PM del viernes 199:20 PM a 9:50 PM del viernes 194:20 AM a 4:50 AM
Jujutsu Kaisen11:00 PM a 11:30 PM del viernes 1910:00 PM a 10:30 PM del viernes 195:00 AM a 5:30 AM
Oblivion Battery11:40 PM del viernes 19 a 12:10 AM del sábado 2010:40 PM a 11:10 PM del viernes 195:40 AM a 6:10 AM
Blue Exorcist12:20 AM a 12:50 AM 11:20 PM a 11:50 PM del viernes 196:20 AM a 6:50 AM
Kaiju No. 81:00 AM a 1:30 AM 12:00 AM a 12:30 AM del sábado 20 7:00 AM a 7:30 AM
The New Prince of Tennis1:40 AM a 2:10 AM12:40 AM a 1:10 AM7:40 AM a 8:10 AM
World Trigger2:20 AM a 2:50 AM1:20 AM a 1:50 AM8:20 AM a 8:50 AM
Sakamoto Days3:00 AM a 3:30 AM2:00 AM a 2:30 AM9:00 AM a 9:30 AM

Calendario de paneles del segundo día del Jump Super Stage

PanelesColombiaMéxico  España
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba9:40 PM a 10:10 PM del viernes 198:40 PM a 9:10 PM del viernes 193:40 AM a 4:10 AM del sábado 20
Blue Box10:20 PM a 10:50 PM del viernes 199:20 PM a 9:50 PM del viernes 194:20 AM a 4:50 AM
Dr. Stone11:00 PM a 11:30 PM del viernes 1910:00 PM a 10:30 PM del viernes 195:00 AM a 5:30 AM
Sps x Family11:40 PM del viernes 19 a 12:10 AM del sábado 2010:40 PM a 11:10 PM del viernes 195:40 AM a 6:10 AM
Dan Da Dan12:20 AM a 12:50 AM 11:20 PM a 11:50 PM del viernes 196:20 AM a 6:50 AM
Bleach1:00 AM a 1:30 AM12:00 AM a 12:30 AM del sábado 207:00 AM a 7:30 AM
Akane Banashi1:40 AM a 2:10 AM12:40 AM a 1:10 AM 7:40 AM a 8:10 AM
Chainsaw Man2:20 AM a 2:50 AM1:20 AM a 1:50 AM 8:20 AM a 8:50 AM
One Piece3:00 AM a 3:50 AM2:00 AM a 2:50 AM9:00 AM a 9:50 AM

Calendario de paneles del primer día del Jump Studio

PanelesColombiaMéxico  España
Rurouni Kenshin9:40 PM a 10:10 PM del sábado 208:40 PM a 9:10 PM del sábado 203:40 AM a 4:10 AM del domingo 21
Mission: Yozakura Family10:50 PM a 11:20 PM del sábado 209:50 PM a 10:20 PM del sábado 204:50 AM a 5:20 AM
Hell’s Paradise12:00 AM a 12:40 AM del domingo 2111:00 PM a 11:40 PM del sábado 206:00 AM a 6:40 AM
Mashle: Magic and Muscles1:10 AM a 1:50 AM12:10 AM a 12:50 AM del domingo 217:10 AM a 7:50 AM
Chained Soldier2:20 AM a 3:00 AM1:20 AM a 2:00 AM 8:20 AM a 9:00 AM

Horario de los paneles del Jump Studio del segundo día de Jump Festa 2026

PanelesColombiaMéxico  España
Witch Watch9:40 PM a 10:10 PM del domingo 218:40 PM a 9:10 PM del domingo 213:40 AM a 4:10 AM del lunes 22
Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube10:50 PM a 11:30 PM del domingo 219:50 PM a 10:30 PM del domingo 214:50 AM a 5:30 AM del lunes 22
The Elusive Samurai12:00 AM a 12:30 AM del lunes 2211:00 PM a 11:30 PM del domingo 216:00 AM a 6:30 AM del lunes 22
Black Clover1:10 AM a 1:40 AM del lunes 2212:10 AM a 12:40 AM del lunes 227:10 AM a 7:40 AM del lunes 22
Haikyu!!2:20 AM a 2:50 AM del lunes 221:20 AM a 1:50 AM del lunes 228:20 AM a 8:50 AM del lunes 22

Horario de los paneles del escenario Jump Station del primer día de Jump Festa 2026

PanelesColombiaMéxico  España
Moriarty the Patriot stage musical9:40 PM a 10:20 PM del sábado 208:40 PM a 9:20 PM del sábado 203:40 AM a 4:20 AM del domingo 21
Kochikame / Undead Unluck / Assassination Classroom10:50 PM a 11:30 PM del sábado 209:50 PM a 10:30 PM del sábado 204:50 AM a 5:30 AM del domingo 21
Marriagetoxin12:00 AM a 12:40 AM del domingo 2111:00 PM a 11:40 PM del sábado 206:00 AM a 6:40 AM del domingo 21
Kindergarten Wars1:10 AM a 1:40 AM del domingo 2112:10 AM a 12:40 AM del domingo 217:10 AM a 7:40 AM del domingo 21
Gokurakugai / Phantom Busters2:20 AM a 3:00 AM del domingo 211:20 AM a 2:00 AM del domingo 218:20 AM a 9:00 AM del domingo 21

Calendario de paneles del segundo día del escenario Jump Station

PanelesColombiaMéxico  España
You and I Are Polar Opposites9:40 PM a 10:20 PM del domingo 218:40 PM a 9:20 PM del domingo 213:40 AM a 4:20 AM del lunes 22
Kill Blue10:50 PM a 11:20 PM del domingo 219:50 PM a 10:20 PM del domingo 214:50 AM a 5:20 AM
Dark Gathering12:00 AM a 12:30 AM del lunes 2211:00 PM a 11:30 PM del domingo 216:00 AM a 6:30 AM
Black Torch1:10 AM a 1:50 AM 12:10 AM a 12:50 AM del lunes 227:10 AM a 7:50 AM
T’is Time for «Torture,» Princess / Magilumiere Magical Girls Inc.2:20 AM a 3:00 AM1:20 AM a 2:00 AM8:20 AM a 9:00 AM

No hay comentarios

