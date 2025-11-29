Jump Festa 2026: horarios de todos los anuncios de Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Black Clover y más

Jump Festa 2026, la feria de anuncios de las franquicias de la editorial Shueisha, se acerca. Así que, como cada año, los fanáticos del anime y manga están a la expectativa de los anuncios. Este año Jump Festa 2026 tendrá anuncios importantes de series como Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Sakamoto Days, Bleach, Dan Da Dan y One Piece, entre muchas otras.

¿Cuándo es Jump Festa 2026?

Jump Festa 2026 se llevará a cabo los días sábado 20 y domingo 21 de diciembre de 2025 en el centro de convenciones Makuhari Messe de Tokio. Durante dos días, los asistentes a la Jump Festa 2026 podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades. Desde paneles con los seiyū de sus series favoritas, presentaciones especiales, concursos hasta actos musicales en vivo son los eventos de esta feria. Los escenarios principales del evento serán el Jump Super Stage, Jump Studio y el escenario Jump Station.

Horario de los paneles del Jump Super Stage del primer día de Jump Festa 2026

Paneles Colombia México España My Hero Academia 9:40 PM a 10:10 PM del viernes 19 8:40 PM a 9:10 PM del viernes 19 3:40 AM a 4:10 AM del sábado 20 de diciembre Gintama 10:20 PM a 10:50 PM del viernes 19 9:20 PM a 9:50 PM del viernes 19 4:20 AM a 4:50 AM Jujutsu Kaisen 11:00 PM a 11:30 PM del viernes 19 10:00 PM a 10:30 PM del viernes 19 5:00 AM a 5:30 AM Oblivion Battery 11:40 PM del viernes 19 a 12:10 AM del sábado 20 10:40 PM a 11:10 PM del viernes 19 5:40 AM a 6:10 AM Blue Exorcist 12:20 AM a 12:50 AM 11:20 PM a 11:50 PM del viernes 19 6:20 AM a 6:50 AM Kaiju No. 8 1:00 AM a 1:30 AM 12:00 AM a 12:30 AM del sábado 20 7:00 AM a 7:30 AM The New Prince of Tennis 1:40 AM a 2:10 AM 12:40 AM a 1:10 AM 7:40 AM a 8:10 AM World Trigger 2:20 AM a 2:50 AM 1:20 AM a 1:50 AM 8:20 AM a 8:50 AM Sakamoto Days 3:00 AM a 3:30 AM 2:00 AM a 2:30 AM 9:00 AM a 9:30 AM

Calendario de paneles del segundo día del Jump Super Stage

Paneles Colombia México España Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 9:40 PM a 10:10 PM del viernes 19 8:40 PM a 9:10 PM del viernes 19 3:40 AM a 4:10 AM del sábado 20 Blue Box 10:20 PM a 10:50 PM del viernes 19 9:20 PM a 9:50 PM del viernes 19 4:20 AM a 4:50 AM Dr. Stone 11:00 PM a 11:30 PM del viernes 19 10:00 PM a 10:30 PM del viernes 19 5:00 AM a 5:30 AM Sps x Family 11:40 PM del viernes 19 a 12:10 AM del sábado 20 10:40 PM a 11:10 PM del viernes 19 5:40 AM a 6:10 AM Dan Da Dan 12:20 AM a 12:50 AM 11:20 PM a 11:50 PM del viernes 19 6:20 AM a 6:50 AM Bleach 1:00 AM a 1:30 AM 12:00 AM a 12:30 AM del sábado 20 7:00 AM a 7:30 AM Akane Banashi 1:40 AM a 2:10 AM 12:40 AM a 1:10 AM 7:40 AM a 8:10 AM Chainsaw Man 2:20 AM a 2:50 AM 1:20 AM a 1:50 AM 8:20 AM a 8:50 AM One Piece 3:00 AM a 3:50 AM 2:00 AM a 2:50 AM 9:00 AM a 9:50 AM

Calendario de paneles del primer día del Jump Studio

Paneles Colombia México España Rurouni Kenshin 9:40 PM a 10:10 PM del sábado 20 8:40 PM a 9:10 PM del sábado 20 3:40 AM a 4:10 AM del domingo 21 Mission: Yozakura Family 10:50 PM a 11:20 PM del sábado 20 9:50 PM a 10:20 PM del sábado 20 4:50 AM a 5:20 AM Hell’s Paradise 12:00 AM a 12:40 AM del domingo 21 11:00 PM a 11:40 PM del sábado 20 6:00 AM a 6:40 AM Mashle: Magic and Muscles 1:10 AM a 1:50 AM 12:10 AM a 12:50 AM del domingo 21 7:10 AM a 7:50 AM Chained Soldier 2:20 AM a 3:00 AM 1:20 AM a 2:00 AM 8:20 AM a 9:00 AM

Horario de los paneles del Jump Studio del segundo día de Jump Festa 2026

Paneles Colombia México España Witch Watch 9:40 PM a 10:10 PM del domingo 21 8:40 PM a 9:10 PM del domingo 21 3:40 AM a 4:10 AM del lunes 22 Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube 10:50 PM a 11:30 PM del domingo 21 9:50 PM a 10:30 PM del domingo 21 4:50 AM a 5:30 AM del lunes 22 The Elusive Samurai 12:00 AM a 12:30 AM del lunes 22 11:00 PM a 11:30 PM del domingo 21 6:00 AM a 6:30 AM del lunes 22 Black Clover 1:10 AM a 1:40 AM del lunes 22 12:10 AM a 12:40 AM del lunes 22 7:10 AM a 7:40 AM del lunes 22 Haikyu!! 2:20 AM a 2:50 AM del lunes 22 1:20 AM a 1:50 AM del lunes 22 8:20 AM a 8:50 AM del lunes 22

Horario de los paneles del escenario Jump Station del primer día de Jump Festa 2026

Paneles Colombia México España Moriarty the Patriot stage musical 9:40 PM a 10:20 PM del sábado 20 8:40 PM a 9:20 PM del sábado 20 3:40 AM a 4:20 AM del domingo 21 Kochikame / Undead Unluck / Assassination Classroom 10:50 PM a 11:30 PM del sábado 20 9:50 PM a 10:30 PM del sábado 20 4:50 AM a 5:30 AM del domingo 21 Marriagetoxin 12:00 AM a 12:40 AM del domingo 21 11:00 PM a 11:40 PM del sábado 20 6:00 AM a 6:40 AM del domingo 21 Kindergarten Wars 1:10 AM a 1:40 AM del domingo 21 12:10 AM a 12:40 AM del domingo 21 7:10 AM a 7:40 AM del domingo 21 Gokurakugai / Phantom Busters 2:20 AM a 3:00 AM del domingo 21 1:20 AM a 2:00 AM del domingo 21 8:20 AM a 9:00 AM del domingo 21

Calendario de paneles del segundo día del escenario Jump Station