Jump Festa 2026: horarios de todos los anuncios de Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Black Clover y más

Jump Festa 2026, la feria de anuncios de las franquicias de la editorial Shueisha, se acerca. Así que, como cada año, los fanáticos del anime y manga están a la expectativa de los anuncios. Este año Jump Festa 2026 tendrá anuncios importantes de series como Jujutsu Kaisen,Chainsaw Man, Sakamoto Days, Bleach, Dan Da Dan y One Piece, entre muchas otras.
Jump Festa 2026 se llevará a cabo los días sábado 20 y domingo 21 de diciembre de 2025 en el centro de convenciones Makuhari Messe de Tokio. Durante dos días, los asistentes a la Jump Festa 2026 podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades. Desde paneles con los seiyū de sus series favoritas, presentaciones especiales, concursos hasta actos musicales en vivo son los eventos de esta feria. Los escenarios principales del evento serán el Jump Super Stage, Jump Studio y el escenario Jump Station.
Horario de los paneles del Jump Super Stage del primer día de Jump Festa 2026
Paneles
Colombia
México
España
My Hero Academia
9:40 PM a 10:10 PM del viernes 19
8:40 PM a 9:10 PM del viernes 19
3:40 AM a 4:10 AM del sábado 20 de diciembre
Gintama
10:20 PM a 10:50 PM del viernes 19
9:20 PM a 9:50 PM del viernes 19
4:20 AM a 4:50 AM
Jujutsu Kaisen
11:00 PM a 11:30 PM del viernes 19
10:00 PM a 10:30 PM del viernes 19
5:00 AM a 5:30 AM
Oblivion Battery
11:40 PM del viernes 19 a 12:10 AM del sábado 20
10:40 PM a 11:10 PM del viernes 19
5:40 AM a 6:10 AM
Blue Exorcist
12:20 AM a 12:50 AM
11:20 PM a 11:50 PM del viernes 19
6:20 AM a 6:50 AM
Kaiju No. 8
1:00 AM a 1:30 AM
12:00 AM a 12:30 AM del sábado 20
7:00 AM a 7:30 AM
The New Prince of Tennis
1:40 AM a 2:10 AM
12:40 AM a 1:10 AM
7:40 AM a 8:10 AM
World Trigger
2:20 AM a 2:50 AM
1:20 AM a 1:50 AM
8:20 AM a 8:50 AM
Sakamoto Days
3:00 AM a 3:30 AM
2:00 AM a 2:30 AM
9:00 AM a 9:30 AM
Calendario de paneles del segundo día del Jump Super Stage
Paneles
Colombia
México
España
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba
9:40 PM a 10:10 PM del viernes 19
8:40 PM a 9:10 PM del viernes 19
3:40 AM a 4:10 AM del sábado 20
Blue Box
10:20 PM a 10:50 PM del viernes 19
9:20 PM a 9:50 PM del viernes 19
4:20 AM a 4:50 AM
Dr. Stone
11:00 PM a 11:30 PM del viernes 19
10:00 PM a 10:30 PM del viernes 19
5:00 AM a 5:30 AM
Sps x Family
11:40 PM del viernes 19 a 12:10 AM del sábado 20
10:40 PM a 11:10 PM del viernes 19
5:40 AM a 6:10 AM
Dan Da Dan
12:20 AM a 12:50 AM
11:20 PM a 11:50 PM del viernes 19
6:20 AM a 6:50 AM
Bleach
1:00 AM a 1:30 AM
12:00 AM a 12:30 AM del sábado 20
7:00 AM a 7:30 AM
Akane Banashi
1:40 AM a 2:10 AM
12:40 AM a 1:10 AM
7:40 AM a 8:10 AM
Chainsaw Man
2:20 AM a 2:50 AM
1:20 AM a 1:50 AM
8:20 AM a 8:50 AM
One Piece
3:00 AM a 3:50 AM
2:00 AM a 2:50 AM
9:00 AM a 9:50 AM
Calendario de paneles del primer día del Jump Studio
Paneles
Colombia
México
España
Rurouni Kenshin
9:40 PM a 10:10 PM del sábado 20
8:40 PM a 9:10 PM del sábado 20
3:40 AM a 4:10 AM del domingo 21
Mission: Yozakura Family
10:50 PM a 11:20 PM del sábado 20
9:50 PM a 10:20 PM del sábado 20
4:50 AM a 5:20 AM
Hell’s Paradise
12:00 AM a 12:40 AM del domingo 21
11:00 PM a 11:40 PM del sábado 20
6:00 AM a 6:40 AM
Mashle: Magic and Muscles
1:10 AM a 1:50 AM
12:10 AM a 12:50 AM del domingo 21
7:10 AM a 7:50 AM
Chained Soldier
2:20 AM a 3:00 AM
1:20 AM a 2:00 AM
8:20 AM a 9:00 AM
Horario de los paneles del Jump Studio del segundo día de Jump Festa 2026
Paneles
Colombia
México
España
Witch Watch
9:40 PM a 10:10 PM del domingo 21
8:40 PM a 9:10 PM del domingo 21
3:40 AM a 4:10 AM del lunes 22
Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube
10:50 PM a 11:30 PM del domingo 21
9:50 PM a 10:30 PM del domingo 21
4:50 AM a 5:30 AM del lunes 22
The Elusive Samurai
12:00 AM a 12:30 AM del lunes 22
11:00 PM a 11:30 PM del domingo 21
6:00 AM a 6:30 AM del lunes 22
Black Clover
1:10 AM a 1:40 AM del lunes 22
12:10 AM a 12:40 AM del lunes 22
7:10 AM a 7:40 AM del lunes 22
Haikyu!!
2:20 AM a 2:50 AM del lunes 22
1:20 AM a 1:50 AM del lunes 22
8:20 AM a 8:50 AM del lunes 22
Horario de los paneles del escenario Jump Station del primer día de Jump Festa 2026